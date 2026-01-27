CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Техническая защита ИТ в банках
|

«ААМ Системз» реализовала проект по контролю количества людей и заполняемости помещений для крупного банка

Компания «ААМ Системз» реализовала новый проект по контролю количества людей и заполняемости помещений для крупного банковского клиента. Решение направлено на повышение уровня физической безопасности и соответствие строгим отраслевым требованиям, включая нормативы Центрального банка РФ и стандарт PCI DSS. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В рамках кейса была внедрена система учёта и ограничения присутствия сотрудников в помещениях различного назначения, а также реализован механизм группового доступа. Вся логика работы построена на программно-аппаратном комплексе APACS («ААМ Системз»).

На входных группах установлены турникеты со считывателями карт и кодов, технические двери оборудованы усиленными замками, а управление доступом осуществляется с помощью контроллеров AAM-LAN («ААМ Системз»). Контроллеры способны автономно выполнять заданные сценарии, включая контроль лимитов и состава группы, даже при отсутствии связи с сервером. Система интегрирована с видеонаблюдением — при событиях доступа автоматически активируется запись и вывод изображения оператору.

Решение поддерживает несколько ключевых сценариев. Для помещений строгого режима реализован групповой доступ: вход возможен только при одновременном предъявлении от двух до четырёх уникальных идентификаторов (карта и PIN-код). Система проверяет состав группы и фиксирует всех вошедших сотрудников. Выход осуществляется только теми же участниками, что исключает риск блокировки людей внутри помещения.

Для технических и операционных зон настроен контроль максимальной заполняемости. При достижении установленного лимита доступ автоматически блокируется даже для авторизованных сотрудников, а оператор получает соответствующее уведомление.

Система формирует отчёты по групповым проходам, превышению лимитов и попыткам несанкционированного доступа, обеспечивая прозрачность и готовность к внутренним и внешним проверкам.

По итогам проекта банк получил надёжный инструмент контроля присутствия в критически важных зонах, а служба безопасности — возможность в режиме реального времени отслеживать заполняемость помещений. Успешное внедрение в головном офисе стало основой для дальнейшего масштабирования решения в региональных подразделениях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще