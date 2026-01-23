«МТС Банк» запустил собственного ИИ-помощника

«МТС Банк» запускает Corporate AI Copilot – первого внутреннего ИИ-помощника. Решение автоматизирует процессы банка, позволяет сотрудникам значительно быстрее создавать и обрабатывать информацию в различных задачах. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Corporate AI Copilot развернут совместно с партнером MWS AI на базе новой платформы MWS AI Agents Platform и больших языковых моделей. Платформа работает в контуре «МТС Банка», что позволяет сотрудникам безопасно работать с клиентскими и банковскими данными.

Система включает технологию RAG (Retrieval-Augmented Generation), c помощью которой можно настроить и интегрировать поиск по текстовому описанию во внутренних базах знаний, корпоративных порталах, архивах и электронной почте и других информационных системах. ИИ-помощник развернут локально на инфраструктуре банка, что исключает риск утечки информации.

Сотрудникам доступно несколько моделей для разных потребностей – анализа и создания документов, работы с базами знаний и других целей.

Платформа тестируется фокус-группой. Среди уже подтвержденных кейсов – повышение эффективности при анализе клиентских обращений, создание договоров, формирование планов проектов, функционально-технических требований, подготовка презентаций, анализ отчетов и выявление отклонений по различным данным.

«Собственный ИИ-помощник для сотрудников – это значимый шаг к ИИ-трансформации «МТС Банк»а, где передовые технологии кратно повышают эффективность выполнения повседневных задач. Следующий этап – поиск и масштабирование кейсов с наибольшим эффектом, а также реализация агентов на базе платформы», – отметил директор продуктово-инвестиционного офиса, лидер AI-Native трансформации в «МТС Банке» Борис Ашрафьян.