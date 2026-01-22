CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МТС Банк» закрыл сделку по приобретению «ЭКСИ Банка»

«МТС Банк» объявляет о закрытии сделки по приобретению 99,9% акций АО «ЭКСИ-Банк». Интеграция двух банков — еще один шаг в рамках реализации стратегии по развитию бизнеса daily banking ПАО «МТС-Банка». Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

«ЭКСИ Банк» – стратегический технологический партнер «МТС Банка», организация была выбрана в 2024 г. для запуска флагманской дебетовой карты экосистемы «МТС Деньги». «МТС Банк» совместно с «ЭКСИ Банк» разработал готовое платежное решение на основе современной импортозамещеной инфраструктуры. Это позволило в рекордно короткие сроки запустить флагманскую дебетовую карту «МТС Деньги» и интегрировать ее в экосистемные каналы одноименного оператора.

Карта «МТС Деньги» является ключевым продуктом в рамках развития экосистемных финансовых решений МТС: около 75% пользователей — абоненты МТС. При этом более 90% транзакций по обороту совершаются за пределами экосистемы, что подтверждает высокую рыночную востребованность продукта. С момента запуска проекта в июле 2024 г. выпущено более 4,5 млн карт «МТС Деньги».

Дальнейшее объединение двух банков станет следующим шагом в реализации стратегии развития бизнеса daily banking и расширения присутствия финансовых сервисов в клиентских сценариях МТС. Более тесное взаимодействие позволит ускорить принятие управленческих решений, оптимизировать операционные затраты и консолидировать клиентскую базу на единой ИТ-инфраструктуре. Это расширит возможности кросс-продаж и увеличит число финансовых продуктов на одного пользователя.

Приобретение «ЭКСИ Банка» является практически нейтральным по влиянию на норматив достаточности капитала Н1.0 «МТС Банка» и оценивается на уровне не более -0,1 п.п. на горизонте 2026 г.

«Завершение сделки позволит «МТС Банку» установить полный контроль над бизнесом daily banking и повысить эффективность кросс-продаж наиболее рентабельных кредитных продуктов. В перспективе это обеспечит рост финансовых показателей банка и достижение целевых ориентиров стратегии до 2027 г., — отметил председатель правления «МТС Банка» Эдуард Иссопов. – Сделка является еще одним шагом по развитию бесшовной интеграции финтех-продуктов и сервисов «МТС Банка» в клиентские сценарии абонентов МТС, численность которых превышает 80 млн. Это одна из ключевых целей, озвученных инвесторам в рамках IPO «МТС Банка» в 2024 г.».

