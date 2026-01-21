CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

ИИ-сервис ВТБ Мои Инвестиции за два месяца заработал доходность выше рынка

Стратегия «Искусственный интеллект» в рамках сервиса «Интеллект» от ВТБ Мои Инвестиции с момента запуска в ноябре показала доходность 12%. Это почти вдвое превышает доходность индекса Мосбиржи, которая за аналогичный период составила 7%.

«За первые месяцы работы ИИ-стратегия не просто показала положительную доходность — она почти в два раза превысила рыночный бенчмарк. Алгоритм быстро и беспристрастно анализирует огромный объём рыночной информации и принимает точные решения. Доходность выше рыночной – наглядное подтверждение эффективности стратегии и преимуществ ИИ для инвестора», — прокомментировал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.

При этом в приложении ВТБ Мои Инвестиции доступна детальная аналитика и комментарии по всем совершённым ИИ сделкам. Это позволяет инвестору даже без глубокого опыта увереннее чувствовать себя в рынке, экономить время и избегать эмоционального стресса при принятии решений.

«Наша задача — не просто доверить капитал алгоритму, а дать клиенту контроль и понимание процесса. Вся логика действий ИИ, каждая сделка сопровождаются комментариями. Это делает процесс инвестирования более понятным, экономит время и помогает избежать импульсивных решений», — отметил Александр Казаков.

Брокер ВТБ запустил сервис «Интеллект» в ноябре 2025 года. В основе сервиса — алгоритмы искусственного интеллекта, которые адаптируют инвестиционную стратегию под индивидуальный профиль клиента. На основе анкетирования, учитывающего финансовые цели и психологический портрет, система определяет риск-профиль инвестора — консервативный, умеренный или агрессивный — и автоматически предлагает одну из стратегий, рассчитанных на инвестиционный горизонт от 1 до 5 лет.

Рекламаerid:2W5zFJmeACQРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

ПСБ завершил внедрение новой платежной технологии

Налоговая банкротит отечественного ИИ-разработчика, планировавшего экспансию в США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще