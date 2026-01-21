Чего хотят российские дети: ИИ-Деду Морозу от «Т-Банка» позвонили более 500 тысяч раз за сезон 2025–2026

«Т-Банк» подвел итоги работы своего телефонного Деда Мороза на основе искусственного интеллекта. Сервис принимал звонки детей Деду Морозу по всей России с 18 декабря 2025 г. по 15 января 2026 г. За этот период ИИ-волшебнику «Т-Банка» поступило более 500 тыс. звонков, что подтвердило высокий интерес российских детей к интерактивным новогодним сервисам. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Результаты звонков показали, что чаще всего дети мечтают об игрушках, различных категориях электроники и домашних животных.

По сравнению с сезоном 2024-2025 гг. количество звонков ИИ-Деду Морозу выросло больше чем в семь раз ― до 522 тыс. (в сезоне 2024–2025 ― 70 тыс.). Сервисом воспользовались 184 тыс. уникальных пользователей, а суммарная длительность разговора превысила 950 тыс. минут, что равно почти двум годам разговоров.

Чаще всего дети просили у Деда Мороза игры и игрушки (31% запросов), электронику (23%), животных (10%), спортивный инвентарь (8%) и вкусные подарки (7%).

Самыми популярными запросами среди игрушек стали машинки (30%), на втором месте – куклы (13%), мягкие игрушки (11%), конструктор (8%).

Из электроники дети больше всего хотят смартфоны (50%), а конкретно – iPhone (70%), реже – планшеты (13%), компьютеры и ноутбуки (12%) и приставки (6%).

Второй год подряд самым желанным животным становится собака (66%), но также дети просят и кошку (20%) лошадь (5%), хомяка (3%).

Из спортивного инвентаря и подарков для активного отдыха чаще всего дети загадывали велосипеды (30%), коньки (18%), санки (13%) и самокат (8%).

В категории вкусных подарков лидируют сладости (90%), фрукты (5%), вкусняшки (3%) и чипсы (1%).

В телефонных звонках Деду Морозу также встречались и совсем не детские пожелания: новая машина (2,75%), новое жилье (1,75%) и деньги (1,5%).

Из интересных подарков в цифрах встречались: 10 тыс. роблоксов, 100 млн долларов, 100 млн денег, 100 млн рублей, 100 тыс. мороженого эскимо, 100 кг конфет, 100 кг мандаринов, 100 кг пельменей, 10 iPhone 17 Pro Max, 10 кг золота, 10 кг красной икры, 10 кг лакрицы, 10 кг мармелада.

Для мам дети загадывали iPhone, блестящую сумочку, большой участок с домом, вкусные салаты, две машины и новую кухню. Папам дети желали большую машину, закрытие ипотеки, коллекционную машину, новую одежду и яхту.

Телефонный ИИ-Дед Мороз – это голосовой сервис на базе технологий искусственного интеллекта, разработанный инженерами «Т-Технологий». В его основе – собственная система синтеза и распознавания речи VoiceKit, а также языковая модель T-Pro и v2v движок нового поколения, благодаря которым сервис лучше обрабатывает звук и быстрее реагирует на ответы собеседника. Сервис в режиме реального времени общается с ребенком: уточняет его новогоднее желание, расспрашивает о его хобби, интересах, любимых фильмах и семейных традициях, а также слушает стихи и песни.

После разговора с Дедом Морозом родителям-клиентам «Т-Банка» направлялась суммаризация звонка в чате приложения. В течение полугода с момента разговора родители владельцев детской карты «Джуниор» могут получить запись диалога с Дедом Морозом, опция доступна в том числе и новым клиентам, зарегистрировавшимся в течение шести месяцев после звонка.

В рамках новогодней кампании номер телефона Деда Мороза от «Т-Банка» был размещен на специальных почтовых ящиках для писем в отделениях «Почты России» в городах, где расположены усадьбы волшебника, на уличных баннерах, на автомобилях проекта «Т-Страхования» «Помощь на дорогах», а также рядом с вольерами с северными оленями в Московском зоопарке.

Кроме того, в Рязани – новогодней столицы России 2026 г. номер – телефона Деда Мороза был официальным номером в резиденции волшебника, самой посещаемой точке новогоднего маршрута.