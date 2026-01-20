«МТС Банк» запустил универсальное решение для бизнеса с онлайн-кассой и эквайрингом

«МТС Банк» запускает новое универсальное решение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое включает современное оборудование для приема платежей – онлайн-кассу со встроенным эквайрингом и фискальным накопителем. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Предложение «Касса 3в1» от «МТС Банка» – это новейшее оборудование, разработанное с учетом актуальных требований рынка и позволяющее принимать наличные, карты и QR-платежи. Оно подойдет как для старта бизнеса, так и для его масштабирования.

Предложение «МТС Банка» позволяет экономить до 30% на покупке новой онлайн-кассы, так как терминал предоставляется в аренду бесплатно при соблюдении условий оборота в 200 тыс. в месяц на одно устройство.

Еще одним плюсом является экономия времени, т.к. фактически предприниматель в режиме «одного окна» получает набор всех необходимых услуг для ведения бизнеса в соответствии с требованиями законодательства: договор с Оператором фискальных данных на 15 или 36 месяцев; регистрация кассы в Федеральной налоговой службе (ФНС); комплект кассового ПО и функционал Маркировки (Честный знак + ЕГАИС); бесплатная сим-карта; доступ к аналитическим данным о продажах в личном кабинете; бесплатная доставка оборудования; обучение пользователей кассы.

Универсальное решение включает бесплатное подключение эквайринга на гибких условиях для разных отраслей. Так для клиентов «МТС Банка» на тарифах расчетно-кассового обслуживания «Точный», «Выгодный» и «Стабильный» ставка эквайринга при оплате картами варьируется от 0,7% до 2,2% без учета НДС в зависимости от сферы бизнеса и МСС-кода. А на прием оплаты по QR-коду СБП – ставка от 0,2%.