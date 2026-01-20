«Диасофт» поможет ПУРЦБ сдавать обязательную отчетность в Банк России в новом формате XBRL-CSV 2.0

В 2024 г. Банк России объявил о введении единого формата XBRL-CSV 2.0 для сбора данных внутреннего учета профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ). Ожидается, что предоставление данных в новом формате станет обязательным для ПУРЦБ со второй половины 2026 г.

Нововведение позволит сократить трудозатраты как самого регулятора, так и ПУРЦБ. Инициатива была представлена в рамках проекта Банка России «Повышение эффективности сбора и обработки учетно-операционных данных ПУРЦБ», к участию в котором регулятор пригласил всех заинтересованных участников рынка и разработчиков программного обеспечения.

«Диасофт» принял участие в пилотировании сдачи отчетности в новом формате в Банк России. Для этого компания создала продукт «Внутренний учет на финансовых рынках (Отчетность для сбора УОД ПУРЦБ в формате XBRL-CSV)». Он реализован в полном соответствии со всеми требованиями актуальной таксономии 6.1.0.7. Продукт успешно прошел проверки регулятора во втором пилотном сборе данных, подтвердив свою готовность к работе. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Возможности продукта

- Построение полного пакета отчетности по данным внутреннего учета ПУРЦБ по брокерской и дилерской деятельности, а также по операциям доверительного управления в строгом соответствии с таксономией 6.1.0.7.

- Автоматическая проверка отчетности на соответствие всем обязательным контролям Банка России, а также логическим контролям «Диасофт». Это позволяет заранее убедиться, что пакет данных будет успешно загружен в личный кабинет регулятор, а также сократить работу пользователя.

- Интеграция данных для каждого раздела из сторонних систем и формирование единого итогового архива отчетности, объединяющего информацию из «Диасофт» и внешних источников.

- Гибкая настройку формирования идентификаторов (осей) под уникальные особенности конкретного банка.

- Выгрузка данных в удобном формате для ручной проверки ответственным пользователем.

«Диасофт» продолжит совершенствовать продукт. В ближайшее время его функциональность будет расширена следующими возможностями: фильтрация данных в соответствии с конкретными запросами регулятора; корректировка данных после построения отчетности.

Главная особенность продукта – полная поддержка всех актуальных требований регулятора, включая актуальную таксономию, и формирование готового для отправки в личный кабинет ЦБ архива. Данные в нем уже проверены на соответствие контролям, предоставленным Банком России.

Учитывая ввод нового формата с 2026 г., «Диасофт» готов помочь всем профессиональным участникам рынка ценных бумаг в подготовке к предоставлению данных в формате XBRL-CSV 2.0. «Внутренний учет на финансовых рынках (Отчетность для сбора УОД ПУРЦБ в формате XBRL-CSV)» позволяет в полном объеме и без рисков подготовить обязательную отчетность по учетно-операционным данным внутреннего учета.

Продукт входит в состав решения «Брокерское обслуживание», которое предназначено для автоматизации процессов бэк-офисного сопровождения брокерских операций.