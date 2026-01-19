CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Банк «Русский Стандарт»: 60% покупок россияне совершают в офлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок россиян в 2025 г. По данным эквайринговой сети банка (одна из крупнейших по величине в России), средний чек в онлайне на 42% выше, чем в офлайне. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Согласно статистике банка «Русский Стандарт», офлайн лидирует в покупках россиян. Так, 60% от общего числа платежей в 2025 г. пришлось на привычные походы в магазин, а 40% – на онлайн. Годом ранее 59% было у офлайна и 41% у онлайна.

В 2025 г. общий средний чек всех покупок в онлайне, по данным эквайринговой сети банка, был выше, чем в офлайне – 2116 руб. против 1485 руб., соответственно.

Тем временем в число самых популярных категорий трат в зависимости от числа покупок в офлайне, по данным банка «Русский Стандарт», в прошлом году вошли супермаркеты (средний чек 757 руб.), кафе быстрого питания (средний чек 429 руб.) и рестораны (средний чек 2156 руб.).

В онлайне же среди категорий-лидеров по числу покупок оказались маркетплейсы (средний чек 3008 руб.), сервисы доставки продуктов и товаров (средний чек 522 руб.) и магазины детских товаров (средний чек 1843 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» по количеству и средним чекам всех покупок (в том числе, и через СБП) в 2025 и 2024 гг.

