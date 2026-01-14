CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В 2025 г. мошенники чаще всего звонили Александрам и Еленам: сервис Сбербанк «Определитель номера» проверил 1 млрд звонков

В 2025 г. сервис «Определитель номера», который позволяет распознать и заблокировать звонки мошенников, проверил 1 млрд телефонных звонков россиянам. «Определитель номера» стал одним из самых востребованных сервисов безопасности Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На основе данных решения удалось выяснить, кому в 2025 г. мошенники звонили чаще. Среди мужчин больше всего звонков получили Александры (8,13%), Сергеи (6,49%) и Андреи (4,87%). Среди женщин — Елены (5,87%), Татьяны (5,37%) и Натальи (5,12%). По знакам зодиака в группе риска чаще всего оказывались Близнецы (9,27%), Львы (8,72%) и Раки (8,65%). Самый активный месяц для мошенников — сентябрь, а самый спокойный — январь.

Еще один популярный сервис Сбербанка — «Антивирус». За год он обезвредил на устройствах пользователей 5,1 млн вирусов. В топ-3 самых востребованных сервисов безопасности у россиян, помимо определителя и антивируса, также вошло решение «Куда привязаны счета и карты», которое покажет, какие магазины и подписки списывают деньги. Сервисы безопасности бесплатны и доступны в приложении «Сбербанк Онлайн».

В конце 2025 г. Сбербанк сделал защиту от мошенников интерактивной — раздел «Безопасность» в «Сбербанк Онлайн» превратился в увлекательный квест «Уровни защиты». Его уже прошли 10 млн пользователей. Новый формат помогает осознанно управлять своей безопасностью и повышать киберграмотность. Каждый пользователь может увидеть свой текущий уровень защиты — базовый, средний или продвинутый. Повысить его помогают практические задания и подключение бесплатных сервисов кибербезопасности, которые в том числе персонализированы и адаптированы для людей пожилого возраста.

Особое внимание в разделе уделили также инструментам быстрого реагирования. В разделе «Безопасность» всегда под рукой функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам» и «Сменить пароль от "Госуслуг"». Там же размещены обучающие материалы и практические советы.

Обновленный раздел «Безопасность» бесплатно доступен всем пользователям Android начиная с версии 16.16 «Сбербанк Онлайн». Достаточно выбрать значок «Щит» на главном экране приложения или «Все настройки» – «Безопасность».

