«Сбер» запустил для клиентов банка и торговых сетей пилот по сохранению и применению карт лояльности при оплате

«Сбер» совместно с «ВкусВиллом» в пилотном режиме запустил сервис, который позволяет клиентам банка и торговой сети применять карты лояльности магазина автоматически — в момент оплаты со счёта в «Сбере» — как самыми передовыми методами – «Вжух» или улыбкой, так и картой, QR, NFC.

Карта лояльности «ВкусВилла» сохранится в «СберБанк Онлайн» во время новой оплаты в магазине со счёта в «Сбере». При последующих покупках клиентам банка не потребуется называть номер телефона или использовать физическую карту лояльности торговой сети для начисления и списания бонусов. Привилегии по карте «ВкусВилл» применятся в момент оплаты любым методом на терминале банка с биометрией. При этом клиенты также смогут увидеть количество бонусов, начисленных за покупку по программе лояльности «ВкусВилла».

Сейчас сервис работает в ограниченном количестве магазинов, по результатам пилота решение будет тиражировано на все торговые точки сети «ВкусВилла».

Ключевая задача банка — создать решение, которое позволит клиентам «Сбера» и торговым сетям разного формата получать выгоду прямо в процессе оплаты, без необходимости совершать дополнительные действия на кассе.

В текущем году сервис станет доступен не только крупным федеральным сетям, но предприятиям, использующим кассовое решение «Эвотор» и сервис лояльности «ЭвоБонус».