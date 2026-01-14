CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МТС Банк» открыл доступ к оплате по QR СБП в России для пользователей сервиса «Оплати» Белинвестбанка

«МТС Банк» и Белинвестбанк запустили совместный проект по оплате товаров и услуг по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП) на территории России с электронных кошельков с помощью мобильного приложения «Оплати». Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Теперь при посещении России гражданам Белоруссии не нужно искать обменные пункты и рассчитывать стоимость покупки. Благодаря партнерству «МТС Банка» и Белинвестбанка стала доступна оплата с электронных кошельков «Оплати» на территории России во всех торговых точках, где доступна оплата по QR-коду СБП.

Оплатить покупку или услугу можно всего лишь в несколько кликов на своем смартфоне с помощью мобильного приложения «Оплати». Для совершения платежа необходимо открыть приложение, отсканировать QR-код СБП и подтвердить платеж, который на экране смартфона отобразиться как в российских, так и в белорусских рублях.

При совершении первого платежа через приложение «Оплати» поступит запрос на предоставление согласия на трансграничную передачу данных «МТС Банку», как банку-партнеру – участнику СБП.

Для работы сервиса необходимо стабильное интернет-соединение. При совершении платежа применяются курсы по счетам и вкладам Белинвестбанка на момент расчета. Никаких дополнительных комиссий за пользование сервисом не предусмотрено.

