ИТ в банках
Банк «Русский Стандарт»: в преддверии Нового года на 70% выросли переводы через СБП у россиян на свои счета на маркетплейсах относительно данных годом ранее

Банк «Русский Стандарт» изучил динамику переводов физлиц через СБП накануне новогодних праздников. В декабре 2025 г. у россиян выросли количество, сумма и средний чек таких операций относительно декабря 2024 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Ежегодно в последний месяц года отмечается рост интереса россиян к переводам через СБП. Подобное вполне объяснимо – именно на декабрь традиционно выпадают выплаты бонусов и премий в конце года. В декабре многие россияне переводят друг другу деньги в качестве подарка близким. А также – это разгар предновогоднего онлайн-шопинга, во время которого растет популярность переводов самому себе на счет электронных денежных средств в маркетплейсе для дальнейшей оплаты покупок.

Интерес к переводам перед праздниками растет

По данным банка «Русский Стандарт», в декабре 2025 г. общая сумма переводов через СБП выросла на 16%, а количество увеличилось на 13% относительно предшествующего ему ноября 2025 г..

Интерес к СБП ежегодно продолжает расти – такие переводы в декабре 2025 г. заметно выросли и по сравнению с 2024 г. На 42% увеличилась сумма переводов через СБП в преддверии Нового года, а количество – на 14%, соответственно.

Вырос и средний чек одного перевода через СБП в декабре 2025 года – до 18 369 руб. с 17 800 руб. в ноябре 2025 года и с 14 689 руб. годом ранее.

По итогам ежегодного опроса Банка Русский Стандарт деньги – один из самых популярных подарков на Новый год. Так в 2025 г. деньги на втором месте по предпочтениям среди россиян с долей голосов в 32% (31% в 2024 г).

Переводы на счета маркетплейсов растут перед Новым годом

Отдельно аналитики банка изучили переводы россиян через СБП на свои счета электронных денежных средств в маркетплейсах. Так, в преддверии новогодних праздников в разгар декабрьских праздничных распродаж общее количество таких операций выросло на 7% относительно ноября 2025 г. и на 70% по сравнению с декабрем 2024 г.

Средний чек перевода на счета на маркетплейсах в декабре 2025 г. вырос до 5749 руб. с 5002 руб. с годом ранее. Однако он снизился относительно ноября 2025 г., когда был 6390 руб. Подобное снижение можно объяснить тем, что в преддверии Нового года у россиян заметно растет число покупок на маркетплейсах небольших подарков для близких на более низкие, чем обычно, средние чеки.

Методология: в рамках исследования аналитиками банка «Русский Стандарт» были изучены все переводы физических лиц через СБП в декабре 2025 и 2024 гг., а также ноябре 2025 г.

