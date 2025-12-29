3,5 млн россиян поставили цели в «Сбербанк Онлайн» в 2025 году

В 2025 г. 3 млн клиентов Сбербанка воспользовались сервисом «Цели» в «Сбербанк Онлайн». Каждый третий сформировал пошаговый план достижения своей цели и начал ему следовать. Средняя сумма желаемых накоплений — 1,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбербанка изучили обезличенные данные о целях своих клиентов. Как показало исследование, чаще всего люди копят на путешествие, технику, автомобиль или чтобы создать финансовую подушку безопасности. Треть россиян откладывают деньги без определенной цели. Эксперты отмечают, что люди стараются создать эмоциональную связь со своей целью. Вот самые популярные названия: «на мечту», «мое будущее», «море», «свадьба», «выпускной». Из направлений желаемых путешествий пользователи сервиса «Цели» чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву, Китай и Турцию.

Самый распространенный срок достижения цели — 6–12 месяцев — указывают 36% россиян. Еще 21% выбирают горизонт от 3 до 6 месяцев, а 19% ставят краткосрочные задачи на срок до одного месяца. Долгосрочные планы более чем на два года формируют лишь 4,9% пользователей.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Сервис "Цели" в «Сбербанк Онлайн» — это персональное пространство вокруг мечты. Он показывает прогресс движения к цели и анализирует финансовое поведение и возможности человека, чтобы предлагать ему релевантные рекомендации о том, как достичь цели быстрее. А еще — находит наиболее выгодные предложения, напрямую связанные с конкретной мечтой. Например, специальные цены на отель для предстоящего путешествия или скидку на нужную модель авто. В пространстве целей можно создать чек-лист с важными делами, чтобы ничего не забыть и держать все под контролем. Мы стремимся создать новый опыт персонального финансового менеджмента, чтобы деньги перестали быть для человека источником напряжения и неопределенности, а стали главным помощником в формировании будущего, которое он сам выбирает».