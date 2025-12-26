«Точка Банк» представил переносной терминал для оплаты в любом месте

Клиенты «Точка Банка» теперь могут принимать оплату картами и по СБП там, где работает их бизнес – в офисе, магазине, при курьерской доставке, на выезде к клиенту или на новогодних ярмарках. В торговом эквайринге появился новый тип оборудования – переносной терминал (mPOS), который взаимодействует в паре со смартфоном или планшетом. Он работает в связке с приложением для iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Переносной терминал – компактное устройство для быстрой и безопасной оплаты без физической кассы, проводов и сложной установки. Терминал подключается к смартфону по Bluetooth, все операции автоматически проходят через эквайринг «Точка Банка». PIN-код клиент вводит прямо на терминале.

mPOS работает только с облачной кассой. Чеки по 54-ФЗ формируются автоматически, передаются в ОФД, а ссылка на чек отправляется покупателю на e-mail или в мессенджер.

С новым терминалом предпринимателю не нужно привязываться к стационарной кассе: оплату можно принять там, где находится клиент. Мобильные терминалы особенно важны для специалистов, которые работают в «движении»: курьеров, небольших торговые точек, салонов красоты, такси – всем, кто ценит скорость и мобильность.

«Малый бизнес все чаще работают в дороге, на объекте или приезжают прямо к клиенту на место. Переносной терминал дает им привычный прием оплаты – так же безопасно и быстро, чтобы было удобно брать с собой. Достаточно смартфона и компактного кардридера – и бизнес может принимать оплату практически в любой точке, где есть связь», – сказала лидер направления «Розничный бизнес» в «Точка Банке» Евгения Евлютина.

Терминал доставляют с простой инструкцией и ссылками на мобильное приложение, специалист помогает с подключением.

Подключение занимает две-три минуты.