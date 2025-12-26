Исследование: каждый третий россиян дарит на праздники классическую литературу

В преддверии Нового года книжный сервис «Кион Строки» и «МТС Банк» решили выяснить, какую литературу россияне чаще всего дарят на праздники своим близким, а также узнать, люди какого знака зодиака делают это чаще всего. 48% считают, что книги являются лучшим подарком и дарят их своим близким, а знаком зодиака, покупающим больше всего книг в декабре, стали раки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Книжный сервис «Кион Строки» выяснил, согласны ли россияне с утверждением, что книга — лучший подарок. 48% респондентов признались, что действительно так считают и дарят литературу своим близким. При этом 35% согласны с этим утверждением, но не выбирают книги в качестве подарка, а еще 10% считают, что есть варианты лучше, однако все равно дарят литературу друзьям и родственникам.

В ходе исследования также выяснилось, литературу в каком жанре россияне предпочитают дарить. Каждый третий (36%) признался, что выбирает классическую литературу, 24% триллеры и детективы, 19% фэнтези и фантастику, а 11% любовные романы.

Если среди ваших друзей, коллег и родственников есть раки, водолеи или весы, то с большой вероятностью на Новый год вы можете получить в подарок книгу. По данным аналитиков «МТС Банка» в декабре 2025 г. среди знаков зодиака чаще всего покупки в книжных магазинах совершали раки – 9,6% транзакций в этой категории принадлежит именно им. Также в пятерку вошли: водолеи – 8,9% покупок, весы – 8,6%, скорпионы – 8,5% и овны – 8,3%. Реже всего покупали книг близнецы – 7,3%, тельцы – 7,6% и козероги – 7,7%.