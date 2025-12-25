«Точка Банк» стал круглосуточно выдавать банковские гарантии предпринимателям

«Точка Банк» начал выдавать банковские гарантии бизнесу для участия в государственных закупках 24/7. Онлайн-сервис упростит возможность использовать банковские гарантии и участвовать в тендерах, не обращаясь к заморозке собственных средств. Нововведение особенно актуально в декабре, когда наблюдается высокий сезон участия в торгах. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Ранее оформление гарантии в банках, как правило, требовало обязательного использования квалифицированной электронной подписи. Теперь для клиентов «Точка Банка» весь процесс доступен онлайн, в том числе со смартфона. Заявку можно подать в любое время через личный кабинет банка, а документы подписать с помощью кода из SMS.

В круглосуточном режиме доступно оформление гарантии с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в электронном формате. В рабочее время «Точка Банка» также сохраняется возможность получить бумажную версию с печатью и подписью. Выпуск гарантии, в среднем, занимает 20-30 минут — от момента согласования проекта гарантии до размещения в реестре в Единой информационной системе.

Кроме того, банк внедрил упрощенный механизм внесения правок. Клиенты могут исправить сумму и срок гарантии через свою заявку интернет-банк в любое время, сам проект обновится автоматически. Изменения по тексту возможно внести в рабочие дни в связи с дополнительным согласованием проекта гарантии.

Круглосуточный сервис доступен для индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью, у которых есть расчетный счет в «Точка Банке».

«В конце года у бизнеса часто возникают срочные тендеры и госзакупки, для участия в которых требуется оперативно получить банковскую гарантию — нередко в нерабочее время или в выходные дни. Мы открыли круглосуточное оформление, чтобы предприниматели быстро включались в подходящие конкурсы и аукционы, и могли получить поддержку от банка в необходимые сроки», — сказала лидер направления «Банковские гарантии» в «Точка Банке» Алена Ялунина.