CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Криптографическая защита биометрических сервисов Сбербанка обеспечена по требованиям ФСБ России на основе решений «КриптоПро»

Средства компании «КриптоПро» стали основой криптографической защиты биометрических сервисов Сбербанка: сервиса оплаты по биометрии «Оплата улыбкой» и биометрической системы контроля и управления доступом в здания (СКУД). Сервисы коммерческой биометрической системы Сбербанка реализованы и работают в полном соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области безопасности биометрических систем, в том числе, в части криптографической защиты, что было подтверждено положительным заключением ФСБ России. Данное заключение было сформировано в том числе на основе исследований, проводившихся лабораторией «КриптоПро» в 2024-2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «КриптоПро».

Российская криптография в биометрической системе Сбербанка является не дополнительным слоем, а органичным компонентом безопасности системы. Таким образом, специалисты «КриптоПро» помогли банку настроить биометрическую платформу с учетом всех требований по безопасности регуляторов, включая ФСБ России и Банк России.

Безопасность биометрических сервисов Сбербанка обеспечивается комплексом сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации разработки компании «КриптоПро», включая «КриптоПро CSP», «КриптоПро УЦ» и «КриптоПро HSM». Специально для данной системы были разработаны и исследованы новые протоколы для защиты биометрических данных. Реализованный подход обеспечивает защиту биометрических данных на всех этапах их обработки.

Сбербанк является крупнейшим разработчиком и поставщиком биометрических сервисов в стране, ключевыми из которых являются: сервис «Оплата улыбкой» (биометрический эквайринг) – более 1,6 млн биотерминалов. Технология оплаты товаров и услуг представлена в торговых точках на всей территории страны; биометрический контроль доступа (СКУД) – решение для прохода сотрудников в офисы, административные и общественные здания, например, фитнес-центры.

«Нам удалось внедрить сложную криптографическую защиту на основе отечественных решений, сохранив и удобство пользователей, и скорость транзакций для миллионов устройств, при этом в полном соответствии стандартам информационной безопасности. Заключение ФСБ России является дополнением к полученному ранее аттестату соответствия требованиям защиты ФСТЭК России, что свидетельствует о соответствующем закону уровне безопасности хранения и обработки данных сервисов биометрической системы банка, которая в том числе позволяет гражданам оплачивать покупки улыбкой», –сказал директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев.

Реализация согласованной с регулятором PKI-инфраструктуры велась с обязательным соблюдением ключевого требования о сохранении существующего удобного клиентского пути. В результате удалось не только выполнить все нормативные требования, но и доказать, что требуемый уровень защиты, надежность и удобство пользователя являются совместимыми и взаимодополняющими понятиями.

«Перед нами стояла комплексная задача: органично интегрировать российскую криптографию в архитектуру биометрической системы таким образом, чтобы, с одной стороны, выполнить достаточно высокие требования Сбербанка в части удобства, а с другой – обеспечить бескомпромиссную защиту системы. В итоге нам удалось разработать уникальную архитектуру, в которой криптографическая защита остается незаметной для пользователя, но гарантирует максимальный уровень безопасности данных», – сказал доктор физико-математических наук, генеральный директор «КриптоПро» Станислав Смышляев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Россия под атакой. Хакеры поменяли стиль и нацелились на уничтожение ИТ-инфраструктуры страны

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

В России создадут озеро данных о мошенниках

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще