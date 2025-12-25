CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Клиентам «СберБизнеса» стали доступны моментальные платежи в «Купере»

Все пользователи «СберБизнеса» теперь могут оплатить свой заказ в «Купер Бизнесе» новым способом – с помощью сервиса «Моментальные платежи». Это стало возможно благодаря интеграции «Купер Бизнес» с каналом Sber API, которая позволила проводить списания в пользу контрагентов прямо с расчётного счёта клиента. Таким образом поставщик может быстрее увидеть оплату и начать собирать заказ, а клиенту – обойтись без предоставления платёжных документов и быстрее получить заказ. Всё, что нужно предпринимателю – выбрать способ оплаты через «СберБизнес» и авторизоваться с помощью «СберБизнес ID».

На сегодняшний день 63 тыс. юридических лиц – пользователей «СберБизнеса» являются клиентами «Купер Бизнеса».

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Использование моментальных платежей как метода оплаты — это упрощение и ускорение процесса покупки благодаря решениям Sber API. Всё, что требуется от клиента — это авторизация в «СберБизнес» с помощью SberBusiness ID и оплата с расчётного счёта компании».

