От офиса до суперприложения: как цифровизация помогает Freedom Bank расти быстрее рынка

Freedom Bank, входящий в экосистему финансовых сервисов Freedom Finance Тимура Турлова, занял третье место в Казахстане по числу активных клиентов и объему транзакций, хотя еще недавно находился на задворках первой десятки крупнейших фининститутов. Об этом рассказал сам Турлов, выступая на банковском саммите в Лондоне.

Финансовая отчетность холдинга действительно фиксирует существенный рост показателей банка. Так, только с июля по сентябрь (II квартал 2026 ф.г.) число его клиентов выросло более чем на 50%, или 1,1 млн человек, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как банк, у которого офисная сеть фактически не расширяется уже очень давно, смог стать самым динамично развивающимся институтом в регионе?

Финуслуги: эволюция

В 21 веке банк давно перестал быть просто банком с физическими отделениями и стандартным набором продуктов (депозиты и кредиты) – это не выгодно ни клиенту, которому нужно иметь под рукой все сервисы одновременно, ни владельцам банка, которые, теряют аудиторию (и бизнес), если не удовлетворяют ее потребности.

Современный банк – это цифровая экосистема различных сервисов, среди которых могут быть и классические продукты, и партнерские предложения, которые никак не связаны с финансами. Принято считать, что первые экосистемы появились в Центральной Азии с развитием китайского приложения для смартфонов WeChat от компании Tencent. С 2011 года по сегодняшний день сервис эволюционировал из обычного мессенджера в целый цифровой мир, в котором обитает более миллиарда активных пользователей в месяц. Они обмениваются сообщениями, видео, снимают и публикуют собственный контент, смотрят ТВ, оплачивают счета, управляют финансами собственной фирмы и делают много еще чего. Ключевым конкурентом WeChat на местном рынке является Alipay предпринимателя Джека Ма.

Аналогичные «суперприложения», или «супераппы», есть и на других крупных рынках: в Малайзии работает экосистема Grab, в Индонезии – Gojek, России – «Яндекс», ВК, Т-Банк, Сбер.

Запуск экосистемы позволяет решить сразу множество задач: нарастить выручку с одного клиентам, собрать огромное количество данных о его поведении и предпочтениях для предложения персонифицированных продуктов, быстро запускать или подключать дополнительные сервисы внутри экосистемы и др. Однако ее построение – это чрезвычайно капиталоемкий процесс, который под силу далеко не всем фининститутам. Сегодня с уверенностью можно сказать, что у Freedom Finance это получилось.

Связующее звено

По словам Тимура Турлова, все компании холдинга (брокеры, банк, страховщики, сервисы онлайн-платежей и lifestyle-проекты) играют собственные роли в рамках единой экосистемы Freedom Finance, причем у Freedom Bank она особенная. «Банк – это наш локомотив роста и главный фронт-офис с точки зрения привлечения клиентов. Банк стал входной точкой в экосистему», – заявил предприниматель в интервью «Курсив. Медиа».

Последние годы Freedom Bank активно цифровизирует свои услуги и процессы, благодаря чему удается активно наращивать выручку. Запуск цифровой ипотеки и цифрового автокредита позволили увеличить доход от процентов по клиентским кредитам на 26% в 2025 году. Финиститут стал лидером по объему выдачи жилищных кредитов в рамках государственных программ льготного кредитования именно благодаря возможности получить одобрение кредита онлайн за один рабочий день. Внедрение искусственного интеллекта в процесс обработки заявок существенно сократило время ожидания. Автоматизация оценки недвижимости позволила Freedom Bank обработать 1 млн ипотечных заявок клиентов всего за семь месяцев, на что в ручном режиме ушли десятилетия, рассказывал член совета директоров банка Айдос Жумагулов.

Трансграничные возможности

Выступая на банковском саммите, Турлов отметил, что собственная технологическая инфраструктура становится для банка ключевой компетенцией. Смогут сохранить конкурентное преимущество те игроки, которые будут контролировать свои технологии, а не «допиливать» сторонние решения. «Невозможно быть цифровым банком, если ты не управляешь собственным ядром. Мы начинали с покупки готовых решений, затем начали их перерабатывать, а теперь стремимся полностью контролировать карт-процессинг и core banking», – заявил он. И хотя Freedom Bank все еще использует сторонних вендоров, эта зависимость сокращается.

Собственная технологическая платформа позволяет масштабировать бизнес на другие страны. Так, Freedom Bank начал работать в Таджикистане и готовится выйти на главный рынок тюркского мира – в Турцию. По словам Турлова, единое ядро позволит создать быстрый трансграничный канал движения средств в регионе, который не будет зависеть от западной или российской банковской инфраструктуры.

В эпоху стертых цифровых границ это куда важнее квадратных метров, заполненных клиентскими переговорными.