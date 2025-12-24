Михаил Бижан назначен вице-президентом, руководителем ИТ-кластера «МТС Банка»

«МТС Банк» сообщает о назначении Михаила Бижана на должность вице-президента, руководителя информационно-технологического кластера «МТС Банка» с 24 декабря 2025 г. Алексей Клепиков, ранее возглавлявший данное направление, покидает должность в связи с переходом к реализации новых задач в рамках следующего этапа карьеры. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Михаил Бижан будет отвечать за стратегию развития ИТ-кластера «МТС Банка», внедрение ИИ- и цифровых решений для трансформации внутренних процессов и клиентских путей, модернизацию и масштабирование ИТ-инфраструктуры, а также повышение киберустойчивости и эффективности управления качеством данных.

Михаил обладает 17-летним опытом работы в банковском секторе, ритейле и финтехе. До прихода в «МТС Банк» в течение двух лет работал в финтех-стартапе «Свой Банк», где входил в состав совета директоров. Параллельно Михаил выступал независимым консультантом и членом наблюдательных советов в ряде российских и международных компаний. В 2023–2024 гг. он занимал должность заместителя генерального директора в «М.Видео-Эльдорадо», а также был генеральным директором продуктовой дочерней компании «М.Тех», где отвечал за оптимизацию организационной структуры и развитие бизнеса через продукты и технологии. Ранее Михаил занимал различные ИТ-позиции в «ОТП Банке», Райффайзенбанке и «Сбербанк-Технологиях».

Михаил Бижан окончил Санкт-Петербургский Горный университет по направлению «Системный анализ и управление». С третьего курса университета занимался разработкой программного обеспечения для частных и государственных заказчиков.

«Мы рады приветствовать Михаила, который присоединился к нашей команде в важный и ответственный период AI-Native трансформации банка, что требует инновационного подхода. Михаил пришел на одну из ключевых ролей в момент изменения операционной модели банка. Для реализации изменений важно повышение надежности ИТ-платформы, как фундамента для будущего роста. Уверен, что его экспертиза поможет банку достичь новых высот в области надежности, доступности сервисов и минимизации рисков киберугроз», – сказал председатель правления «МТС Банка» Эдуард Иссопов.