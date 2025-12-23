«ГигаЧат» подтвердил квалификацию финансового аналитика

«ГигаЧат» получил сертификат финансового аналитика (СФА) — нейросеть успешно сдала сложный профессиональный экзамен, который включал вопросы по микро- и макроэкономике, финансовому учету, корпоративным финансам, этике и производным инструментам. Нейросеть сдавала тест в отдельной сессии по регламенту организаторов, чтобы исключить утечку заданий и обеспечить объективность. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В итоге «ГигаЧат» более чем на 10% превысил необходимый проходной балл, доказав, что глубоко разбирается в финансовых дисциплинах. Самой сложной стала тема корпоративных финансов, а вот с разделом «Альтернативные инвестиции» «ГигаЧат» справился блестяще.

Сертификация СФА — общепринятый стандарт для рынка. Сертификат подтверждает высочайший уровень знаний его обладателя. Экзамен разработали Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Ассоциация финансовых аналитиков (АФА), близкая к американской CFA первого уровня и единственная в России такого уровня. В совете, определяющем программу СФА, есть представители Банка России и крупнейших финансовых институтов. Тестирование СФА состоит из двух трехчасовых сессий по 120 вопросов. Даже профессионалам финансового рынка обычно требуется от трех до шести месяцев интенсивной подготовки для сдачи на сертификат.

«ГигаЧат» помогает пользователям анализировать финансовую отчетность и оценивать инвестиции, берет на себя рутинную работу, помогая инвесторам сосредоточиться на стратегических задачах.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Успешная сдача профессионального экзамена подтверждает высокий уровень нашей нейросети. Теперь «ГигаЧат» обладает структурным пониманием финансовой отрасли во всей ее полноте. Это приближает нас к созданию профессионального финансового ИИ-ассистента, который сможет оказывать квалифицированную поддержку всем нашим клиентам — от частных инвесторов до корпораций. Мы видим колоссальный потенциал этого инструмента, который отлично дополняет экспертизу людей, и продолжаем его развивать».

Василий Заблоцкий, президент Национальной финансовой ассоциации: «Мы рады, что «ГигаЧат» «решился» на прохождение сертификации финансового аналитика. Для СФА это необычный опыт. Уровень сложности вопросов достаточно высок даже для профессионалов финансового рынка. «ГигаЧат» показал хорошие способности и более чем на 10% превысил установленный Совместным советом по финансовой аналитике НФА и АФА проходной балл сертификации. Следующим шагом могло бы быть его развитие до лучших результатов наших соискателей, уже получивших сертификат. Но я уверен, что новые соискатели СФА будут также повышать свой уровень, так что однозначно определить победителя в будущем я бы не взялся».