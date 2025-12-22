«Газпром нефть» и Т-Банк развивают цифровые сервисы для автомобилистов

«Газпром нефть» и Т-Банк расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий для автомобилистов. Партнеры запустили новое решение: программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» теперь доступна в мобильном приложении банка.

Объединение финансовых и топливных сервисов делает поездки автомобилистов еще удобнее и выгоднее. Пользователи могут выпустить или привязать свою карту «Нам по пути» прямо в приложении Т-Банка. Это даст возможность накапливать и тратить бонусы при заправке и покупках на АЗС.

Программа «Нам по пути» насчитывает более 13,5 млн участников. Сегодня около 80% транзакций на АЗС сети совершаются с использованием карты лояльности.

Дмитрий Шепельский, директор по региональным продажам «Газпром нефти»:

Мы видим устойчивый спрос на удобные цифровые сервисы. Поэтому развиваем собственные решения и встраиваем их в привычные клиентам экосистемы. Возможность оплатить топливо через приложения «АЗС Газпромнефть» и крупных банков на наших станциях работает уже несколько лет. Интеграция программы лояльности «Нам по пути» в приложение Т-Банка – следующий шаг. Благодарю команды, которые реализовали проект. Им удалось обеспечить надежное взаимодействие корпоративных и банковских сервисов, сохранив для клиента простоту и скорость, – все работает в пару нажатий».

Дмитрий Константинов, директор нефинансовых сервисов Т-Банка:

«Мы продолжаем развивать сервис «Топливо в Городе» и расширять возможности партнеров, чтобы клиентам было удобнее решать ежедневные задачи. Интеграция программы лояльности АЗС «Газпромнефть» – важный стратегический шаг для нас. Это не просто функциональное обновление сервиса, а пример того, как должно выглядеть современное партнерство между банком и крупным отраслевым игроком. Совместно мы выстраиваем сквозной клиентский опыт, в котором банковские и корпоративные сервисы работают как единое целое. Такие интеграции позволяют выходить за рамки отдельных продуктов и создавать решения, которые органично встраиваются в повседневные сценарии – от оплаты топлива до управления бонусами. Мы видим в этом направление дальнейшего развития экосистемных сервисов и будем продолжать расширять подобные партнерства».