Банк «ЦентроКредит» внедрил ИИ-анализ отчетов юридических лиц в CRM на базе BPMSoft

Банк «ЦентроКредит» внедрил решение на базе большой языковой модели DeepSeek, интегрированной в CRM-систему BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). ИИ используется для автоматизированного анализа отчетов по юридическим лицам и формирования структурированных данных для дальнейшего применения в бизнес-процессах. Проект реализован системным интегратором «60 имен».

Решение интегрировано в существующий ИТ-контур банка без изменения привычной логики работы пользователей. Его архитектура построена на событийной модели. Бизнес-процесс инициируется при создании email-активности, соответствующей заданным условиям, — отправитель, получатель, формат вложения. Основная часть запускается с временной задержкой через планировщик Quartz, что обеспечивает корректную обработку вложений и стабильность выполнения сценария. На стороне BPMSoft выполняется предварительная проверка состава данных, отбор юридических лиц и формирование интеграционного запроса. DeepSeek используется для оценки содержимого отчета и генерации структурированного ответа в заданном формате.

BPMSoft выступает в роли центрального управляющего контура, а ИИ-сервис применяется как внешний аналитический инструмент. Полученные данные валидируются в CRM-системе, здесь же конструируется итоговый отчет в формате Excel. При необходимости можно настроить автоматическую отправку результатов адресатам. Такой подход позволяет работать с ИИ в рамках управляемого бизнес-процесса без прямого взаимодействия пользователей с внешним сервисом.

Решение полностью соответствует жестким требованиям информационной безопасности банка. Все этапы интеграции логируются в стандартном журнале BPMSoft, а при возникновении ошибок задачи для администраторов формируются автоматически. Файлы не сохраняются в системе, за исключением вложений в email. Параметры интеграции и текст промптов вынесены в системные настройки и справочники, что обеспечивает прозрачность и управляемость, а также гарантирует возможность дальнейшего развития решения без изменения базовой архитектуры.

Тимур Султанов, начальник отдела автоматизации кредитных процессов банка «ЦентроКредит», сказал: «Мы рассматривали ИИ не как отдельный эксперимент, а как прикладной инструмент, который должен быть органично встроен в существующие процессы и ИТ-ландшафт банка. Интеграция LLM в CRM позволила сократить объем ручной обработки данных и при этом сохранить полный контроль над информацией».

Егор Хмелев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «60 имен», отметил: «ИИ в данном решении используется как инструмент анализа, в то время как вся логика управления, проверки и обработки результатов остается в BPMSoft. Это позволяет автоматизировать работу с аналитическими отчетами, сохранить контроль над данными и не выносить ключевые процессы за пределы CRM-системы».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, сказал: «В этом проекте BPMSoft выступает как устойчивая платформа для внедрения и развития ИИ-инструментов в корпоративных системах. Интеграция с ИИ-сервисом DeepSeek показывает, как ИИ-технологии могут быть практично и контролируемо интегрированы в CRM для решения конкретных бизнес-задач без нарушения требований безопасности и управляемости».