CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в банках
|

Банк «ЦентроКредит» внедрил ИИ-анализ отчетов юридических лиц в CRM на базе BPMSoft

Банк «ЦентроКредит» внедрил решение на базе большой языковой модели DeepSeek, интегрированной в CRM-систему BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). ИИ используется для автоматизированного анализа отчетов по юридическим лицам и формирования структурированных данных для дальнейшего применения в бизнес-процессах. Проект реализован системным интегратором «60 имен».

Решение интегрировано в существующий ИТ-контур банка без изменения привычной логики работы пользователей. Его архитектура построена на событийной модели. Бизнес-процесс инициируется при создании email-активности, соответствующей заданным условиям, — отправитель, получатель, формат вложения. Основная часть запускается с временной задержкой через планировщик Quartz, что обеспечивает корректную обработку вложений и стабильность выполнения сценария. На стороне BPMSoft выполняется предварительная проверка состава данных, отбор юридических лиц и формирование интеграционного запроса. DeepSeek используется для оценки содержимого отчета и генерации структурированного ответа в заданном формате.

BPMSoft выступает в роли центрального управляющего контура, а ИИ-сервис применяется как внешний аналитический инструмент. Полученные данные валидируются в CRM-системе, здесь же конструируется итоговый отчет в формате Excel. При необходимости можно настроить автоматическую отправку результатов адресатам. Такой подход позволяет работать с ИИ в рамках управляемого бизнес-процесса без прямого взаимодействия пользователей с внешним сервисом.

Решение полностью соответствует жестким требованиям информационной безопасности банка. Все этапы интеграции логируются в стандартном журнале BPMSoft, а при возникновении ошибок задачи для администраторов формируются автоматически. Файлы не сохраняются в системе, за исключением вложений в email. Параметры интеграции и текст промптов вынесены в системные настройки и справочники, что обеспечивает прозрачность и управляемость, а также гарантирует возможность дальнейшего развития решения без изменения базовой архитектуры.

Тимур Султанов, начальник отдела автоматизации кредитных процессов банка «ЦентроКредит», сказал: «Мы рассматривали ИИ не как отдельный эксперимент, а как прикладной инструмент, который должен быть органично встроен в существующие процессы и ИТ-ландшафт банка. Интеграция LLM в CRM позволила сократить объем ручной обработки данных и при этом сохранить полный контроль над информацией».

Егор Хмелев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «60 имен», отметил: «ИИ в данном решении используется как инструмент анализа, в то время как вся логика управления, проверки и обработки результатов остается в BPMSoft. Это позволяет автоматизировать работу с аналитическими отчетами, сохранить контроль над данными и не выносить ключевые процессы за пределы CRM-системы».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, сказал: «В этом проекте BPMSoft выступает как устойчивая платформа для внедрения и развития ИИ-инструментов в корпоративных системах. Интеграция с ИИ-сервисом DeepSeek показывает, как ИИ-технологии могут быть практично и контролируемо интегрированы в CRM для решения конкретных бизнес-задач без нарушения требований безопасности и управляемости».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

В России создадут озеро данных о мошенниках

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще