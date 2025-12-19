До Марса и обратно: персональные итоги года автомобилистов — клиентов Сбербанка

Сбербанк помогает каждому своему клиенту подвести персональные итоги уходящего года, проанализировать свои решения и построить планы. Сделать это можно в приложении «СберБанк Онлайн». Особое внимание — автомобилистам. В преддверии новогодних праздников в банке отметили самые важные события 2025 г. для тех, кто за рулем. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Так, в 2025 году в «СберБанк Онлайн» появился раздел «Авто», которым уже воспользовались 5,5 млн автолюбителей, совершившие свыше 26 млн действий. Многофункциональное и интуитивно понятное пространство, организованное вокруг потребностей человека, стало удобной точкой входа для решения повседневных задач, связанных с автомобилем.

Раздел «Авто», доступный в личном профиле, «Платежах» и пространстве «Для жизни», закрывает основные потребности автомобилистов. В нем можно записаться на техобслуживание в проверенные дилерские центры и СТО с экономией до 30%, заправиться с кешбэком не выходя из машины, оплатить штрафы и платные дороги, оформить или продлить страховку, приобрести автотовары, узнать рыночную стоимость своего авто.

Кроме того, можно даже купить новый автомобиль. Без переплат, наценок и навязанных услуг уже можно приобрести модели Lada, Chery, Tenet, Jaecoo, Omoda, Belgee, Geely, Knewstar – за наличные или в кредит. Достаточно выбрать понравившуюся модель из каталога и отправить заявку на покупку, а специалист ответит на любые уточняющие вопросы, забронирует автомобиль и подскажет адрес ближайшего дилерского центра, где его можно будет забрать.

При первом входе в раздел «Авто» легко создать цифровой профиль одного или нескольких автомобилей, чтобы управлять «семейным автопарком» в пару кликов. Если пользователь уже указывал в приложении информацию о своей машине — например, оплачивал штрафы — информация подгрузится автоматически. В 2025 г. клиенты Сбербанка совершили в разделе больше миллиона заправок с кешбэком прямо в «СберБанк Онлайн», 3,7 млн раз они оплатили в приложении штрафы и платные дороги.

В Сбербанке собраны полезные решения для всех категорий автолюбителей — и тех, кто уже владеет автомобилем или задумывается о его приобретении, и тех, кто отдает предпочтение аренде. Каршеринг Ситидрайв, который является частью экосистемы Сбербанка для автолюбилей, становится всё более популярным способом арендовать машину на любой срок — от нескольких минут до нескольких месяцев. В 2025 г. пользователи «Ситидрайва» провели за рулем каршеринговых авто 1,7 млрд минут — это 33 века непрерывной поездки. Общий пробег — 563 млн км. Такого расстояния хватит, чтобы 14 тыс. раз объехать Землю по экватору или добраться до Марса и обратно.

Самая востребованная модель в каршеринге — Belgee X50. Этот комфортный и надежный кроссовер клиенты Сбербанка чаще всего выбирали для поездок по делам и в путешествиях.

Экосистема Сбербанка выстраивается вокруг жизненных ситуаций клиентов, и раздел «Авто» — ее важный элемент. Он избавляет автолюбителей от рутины, ведь в стандартных сценариях человек тратит немало времени на обслуживание машины, а новое решение помогает вернуть эти часы себе и близким.




