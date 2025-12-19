Алтайкапиталбанк выбрал платформу R-Style Softlab для развития дистанционного обслуживания корпоративных клиентов

КБ «Алтайкапиталбанк» переведет дистанционное банковское обслуживание юридических лиц на новую платформу от компании R-Style Softlab RS-Interbank Business. Об этом CNews сообщил представитель R-Style Softlab.

КБ «Алтайкапиталбанк» ведет деятельность с 1994 г. Банк уже более тридцати лет помогает людям и бизнесу решать финансовые задачи, сохраняя устойчивость и репутацию ответственного финансового института региона.

R-Style Softlab многие годы является технологическим партнером кредитной организации: в банке установлена автоматизированная банковская система RS-Bank V.5. Банк стал первой кредитной организацией, которая сможет оценить возможности обновленной платформы ДБО ЮЛ RS-Interbank Business.

В результате модернизации система банк-клиент Алтайкапиталбанка получит качественное развитие бизнес-функционала, реализацию в мобильном канале, а также актуальную и легкую фронтальную систему, выполненную на основе лучших практик пользовательского опыта. Корпоративные клиенты после завершения миграции получат удобную и современную систему с улучшенными функциями защиты данных.

Начальник отдела программного и технического обеспечения КБ «Алтайкапиталбанк» Игорь Сулейманов сказал: «Благодаря слаженной работе объединенной команды R-Style Softlab и банка корпоративные клиенты в короткий срок получат доступ к новому сервису с высоким стандартом банковского обслуживания. Наши клиенты смогут эффективно использовать привычный набор опций ежедневного обслуживания в том числе с использованием мобильного приложения, а также в будущем протестировать доступ к операциям с цифровым рублем».

Владелец продукта RS-Interbank Business Ирина Лобзинева сказала: «RS-Interbank Business – наше новое решение, внесенное в реестр российского ПО. Банк-клиент разработан на российском стеке технологий и дополнен современным фронтальным решением. В обновленном решении есть полный набор опций, с помощью которых банк может создать свой уникальный сервис и полностью отвечать продуктовой и маркетинговой стратегии развития финансовой организации».