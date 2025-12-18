CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ozon Банк» запустил поддержку АУСН на платформе АК

«Ozon Банк» успешно реализовал проект по запуску автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на платформе АК. Об этом CNews сообщили представители АК.

Получение статуса уполномоченного банка позволит «Ozon Банку» удовлетворить растущий спрос со стороны налогоплательщиков, связанный со вторым витком налоговой реформы. Компания АК выступила поставщиком программного обеспечения, которое позволяет быстро развернуть на инфраструктуре банка поддержку режима АУСН, а также осуществила методологическую и технологическую поддержку проекта. Благодаря этому проект был реализован всего за три месяца.

«С 2026 г. лимит по работе без НДС для предпринимателей на УСН сокращается до 20 млн руб., для АУСН этот лимит остается на уровне 60 млн руб. Многие налогоплательщики приняли решение с 1 января переключиться на АУСН, и для этого переходят в уполномоченные банки. Так что мы считаем, что «Ozon Банк» сделал грамотное и своевременное вложение в инфраструктуру», — сказал Александр Носков, генеральный директор компании АК.

Ранее с помощью платформы АК банк запустил и масштабировал продукт «Бесплатная бухгалтерия», позволяющий предпринимателям, имеющим счета в различных банках и ведущим деятельность на различных маркетплейсах, вести налоговый учет, оплачивать налоги и сдавать декларации через единое окно.

