Банк «Евроальянс» и АО «КИВИ» запустили новый электронный кошелек Qplus

В России запустился новый электронный кошелек Qplus. Это партнерский проект АО КИБ «Евроальянс», принадлежащего ПАО МФК «Займер», и АО «КИВИ», выступившего в роли технологического партнера проекта.

Qplus — финансовый инструмент, который позволит свободно распоряжаться финансами для любых потребностей в России и за рубежом. В сервисе доступны хранение денег и переводы между пользователями с кошелька на кошелек, по номеру телефона или банковской карты, а также возможность напрямую оплачивать различные услуги, в том числе игры и игровые сервисы типа Steam, Genshin Impact и др.

Одно из ключевых преимуществ продукта — прямой доступ в кошельке к валютному счету в тенге от партнера в Казахстане. Пользователи смогут выпустить виртуальную зарубежную карту для оплаты сервисов, не принимающих российские карты. Также можно будет совершать покупки в путешествии за границей, используя мобильный телефон с технологией NFC. Пополнить карту можно в рублях через электронный кошелек.

Чтобы открыть кошелек Qplus, достаточно зарегистрироваться в приложении или на сайте qplus.ru по номеру телефона. Доступ к полноценному функционалу возможен после упрощенной идентификации через мобильного оператора, а в первом квартале 2026 г. добавится и идентификация через «Госуслуги». Большое внимание команда разработчиков уделяет безопасности сервиса и борьбе с мошенниками. Все операции защищены современными протоколами, а для безопасности пользователей на одни паспортные данные можно будет зарегистрировать только один кошелек.

«Мы видим Qplus как экосистемный финтех-продукт, который может удовлетворить запросы разных пользователей — от геймеров и путешественников, кому важно быстро и удобно оплачивать сервисы и услуги за рубежом, до тех, кому важны удобство и доступность повседневных платежей и переводов. Со временем в продукте будет расширяться список доступных для прямой оплаты услуг, появится оплата по QR-коду и возможность проведения трансграничных переводов. Мы также рассматриваем в перспективе возможность появления встроенных финансовых продуктов с выгодными условиями», — сказал Андрей Тарасов, заместитель председателя правления банка «Евроальянс».

