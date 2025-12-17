«ГигаЧат» успешно сдал выпускной экзамен по специальности «Музыковедение» в Российской академии музыки имени Гнесиных

Нейросеть «ГигаЧат» от Сбербанка сдала выпускной экзамен по специальности «Музыковедение» в Российской академии музыки имени Гнесиных. Испытание стало очередным этапом научно-образовательного проекта Сбербанка, Гнесинки и музыкального сервиса «Звук», направленного на проверку прикладных возможностей искусственного интеллекта в профессиональных академических средах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Экзамен проводился в формате коллоквиума. Вопросы были максимально приближены к уровню студента-выпускника по специальности «Музыковедение». В аттестационную комиссию вошли кандидаты музыковедческих наук, проректор по учебной работе, заведующие кафедрами, доценты и преподаватели кафедр Историко-теоретико-композиторского факультета РАМ имени Гнесиных.

С «ГигаЧат» они обсуждали музыкальные направления в русской и зарубежной музыке, разбирали оркестровые стили, погружались в джазовую музыку XX века. Новым этапом проекта стало обучение нейросети практическим музыкальным дисциплинам — теории музыки и гармонии. В результате на экзамене «ГигаЧат» ответил на комплекс вопросов по широкому спектру дисциплин: гармония, теория музыки, теория современной композиции; инструментоведение, основы звукорежиссуры, электронная и компьютерная музыка; музыкальная журналистика и критика; анализ оперного и балетного спектакля; история эксперимента и исследования звука; музыкальная психология и педагогика.

Экзаменационная комиссия отметила способность «ГигаЧат» работать не только с фактологическим материалом, но и с глубокими аналитическими заданиями, требующими интерпретации музыкальных произведений, сопоставления художественных направлений и понимания эволюции музыкальных форм.

Сдача выпускного экзамена стала демонстрацией прикладного потенциала «ГигаЧат» в образовательной и научной работе. Преподаватели отметили, что технология может использоваться как ассистент, который способен искать необходимые источники, анализировать музыкальные произведения разных стилей, создавать методические материалы, проводить исследования по различным темам, разрабатывать музыкальный и творческий контент для проектов. Проект показал, что «ГигаЧат» способен интегрироваться в академическую среду без упрощения требований и быть достойным помощником человека в музыкальной и творческой среде.

Артем Лебедев, генеральный директор музыкального сервиса «Звук»: «Нам важно делать образование доступнее и технологичнее для всех, кто интересуется музыкой, культурой и искусством. Наш научно-образовательный проект с Гнесинским училищем и «ГигаЧат» показал, что уже сегодня генеративный искусственный интеллект может помочь студентам в подготовке к экзаменам. Для преподавателей он станет удобным инструментом в работе с материалами и архивами. Мы планируем продолжать сотрудничество и обучать модель музыке».

Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных: «Как бы мы ни относились к перспективам усиления роли искусственного интеллекта в мире, мы понимаем, что он уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. И подобный проект позволяет нам не только понять, какую пользу мы можем извлечь из развития искусственного интеллекта, но также и сделать его полезным в нашей профессиональной деятельности. Я считаю, что этот проект, безусловно, является беспрецедентным для творческой образовательной среды».

Коллаборация Сбербанка и академического партнера показала, что участие образовательных учреждений в обучении и проверке компетенций искусственного интеллекта дает существенный эффект: помогает создавать новые методики, повышает качество подготовки студентов и формирует современную академическую среду.

По итогам проекта в Сбербанке отмечают, что готовы расширять сотрудничество и приглашают университеты, консерватории, академии искусств и исследовательские центры присоединиться к проектам по развитию «ГигаЧат» как рабочего инструмента для образования, науки, креативных и других индустрий.