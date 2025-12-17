CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

«ГигаЧат» сдал экзамены на бакалавра в РАНХиГС по двум направлениям

Нейросеть Сбербанка «ГигаЧат» успешно сдала сразу два экзамена в Президентской академии. Модель подтвердила знания, соответствующие степени бакалавра по направлениям «Экономика и финансы» и «Финансовая грамотность», доказав свою компетенцию в ключевых областях экономики, инвестиций и банковского дела. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Комплексный экзамен для нейросети был разработан экспертами Президентской академии и состоял из 400 вопросов по различным темам от микро- и макроэкономики до международной экономики и экономической политики с акцентом на банки и финансовые рынки.

Тест был подготовлен с учетом требований к выпускникам бакалавриата, которые должны владеть знаниями не только по широким темам, но и в более узких областях: бухгалтерском учете и финансовой отчетности, налогообложении физических и юридических лиц, банковской системе, банковских продуктах и др.

Разработанные тестовые задания проверяли как теоретические знания, так и умения произвести расчеты и предлагать варианты решения конкретных ситуаций.

Кирилл Царев, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «ГигаЧат подтвердил глубокие знания и высокий уровень экспертизы в сфере финансов. Уже сейчас нейросеть помогает людям разбираться в сложных аспектах экономики, инвестиций и управления личными средствами. Вместе с Минфином и Банком России мы работаем над повышением финансовой грамотности и культуры населения. Мы проводим лекции и онлайн-курсы для школьников, студентов, людей старшего возраста, проводим спецпроекты по накоплениям, инвестициям, страхованию и финансовой безопасности на образовательной платформе «СберСова». В нашем приложении Сбербанк помощник по расходам на базе нейросети «ГигаЧат» помогает меньше тратить без ущерба для качества жизни: формирует еженедельные и ежемесячные отчеты с ключевыми трендами, анализирует финансовое поведение пользователя, сравнивает его с клиентами схожего профиля и дает персонализированные советы по управлению деньгами».

Артур Азаров, проректор по науке Президентской академии: «Умение эффективно использовать искусственный интеллект – необходимый навык для современных студентов и специалистов. Но, чтобы опираться на него в учебе и работе, ИИ необходимо постоянно обучать. Эксперты Академии совместно со специалистами Сбербанка уже проводили аттестацию «ГигаЧат» по финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию. Теперь нейросеть стала сертифицированным бакалавром, и мы можем быть уверены в корректности ее ответов по этим дисциплинам».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Пенсионный фонд ВТБ перешел на российские ноутбуки Kvadra

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще