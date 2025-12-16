CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк запустил пилот сервиса «Плати частями» на биометрических терминалах банка

Сбербанк первым в России запустил сервис «Плати частями» на биометрических терминалах. Сервис доступен для клиентов Сбербанка, которые теперь могут разделить стоимость покупки на части прямо в момент оплаты. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис уже работает на ограниченном парке терминалов, после чего планируется поэтапное масштабирование на более широкую сеть в релевантных для решения отраслях, включая крупные Федеральные сети. В рамках текущего запуска оплату частями можно оформить на сумму до 150 тыс. руб.

Реализация решения в офлайн является развитием онлайн-сервиса «Плати частями», которым с момента запуска воспользовались более 1,5 млн человек. В новом формате Сбербанк тестирует перенос ключевых преимуществ сервиса — простоты, скорости и отсутствия бумажных процедур — в офлайн-среду.

При оплате на терминале клиенту может быть предложен вариант «Оплатить частями» — как отдельная кнопка или рекомендация, сформированная встроенной ML-моделью, которая оценивает склонность клиента к использованию рассрочки. При этом выбор способа оплаты полностью остается за покупателем. Для быстрой идентификации и непосредственной оплаты поддерживаются: биометрия, технология «Вжух», карта и NFC.

Биометрические терминалы Сбербанка также позволяют оставлять чаевые и оценивать заведения прямо через терминал, что добавляет дополнительную функциональность и удобство.

Для бизнеса сервис «Плати частями» становится инструментом роста: он снижает барьер для покупки, помогает увеличивать средний чек, стимулирует рост выручки, а также способствует привлечению новых клиентов и удержанию текущих за счет более гибкого и комфортного клиентского опыта.

Дмитрий Блинов, директор дивизиона «Товарное кредитование» департамента «Занять и сберегать» Сбербанка: «Запуск проекта сервиса «Плати частями» в офлайн откроет новые возможности для наших клиентов. Этот шаг позволяет интегрировать привычный для пользователей онлайн-опыт в реальный мир, предоставляя гибкость и удобство в процессе покупок. Мы уверены, что такое решение, как и другие наши сервисы, будет востребовано на рынке, обеспечивая комфорт и прозрачность финансовых операций».


