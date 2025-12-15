«Т-Банк» и Сбербанк запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду

«Т-Банк» и Сбербанк запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов. Такие переводы ранее были доступны только клиентам одного банка – теперь технология позволяет переводить деньги по QR-коду между клиентами разных банков. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Получатель перевода генерирует в своем мобильном приложении QR-код и показывает его отправителю – клиенту «Т-Банка» или Сбербанка. Тот сканирует QR-код камерой мобильного телефона и мгновенно переводит деньги. Помимо QR-кода можно также сгенерировать ссылку для перевода и поделиться с отправителем.

Технология упростит и ускорит процесс денежных переводов между физлицами — особенно в ситуациях, когда необходимо собрать средства с нескольких людей – клиентов разных банков. Не нужно тратить время на ввод номера телефона, реквизитов карты или поиск нужного контакта в записной книге – система внесет все самостоятельно. Это также исключает ошибки при вводе данных и перевод не тому пользователю.

Новый функционал доступен клиентам Сбербанка на Android с версией приложения 17.0 и клиентам «Т-Банка» с дебетовой картой Black, на Android с версией приложения 7.21 и выше.

Как создать QR-код или ссылку для пополнения

Чтобы создать QR-код или ссылку для перевода, нужно открыть мобильное приложение «Т-Банка», перейти в детали счета Black» выбрать разделы «QR-код» или «ссылка», показать изображение QR-кода отправителю или переслать ссылку.

Как переводить деньги по QR-коду или ссылке

Отсканировать QR-код или перейти по ссылке. На открывшейся странице в браузере выбрать способ перевода через «Т-Банк» или Сбербанк. Ввести сумму перевода. Выбрать «Перевести»

Сергей Хромов, вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов «Т-Банка»: «Это новый для российского рынка сервис. Мы даем клиентам возможность экономить время на рутинных действиях: чтобы быстро переводить деньги, теперь нужен только QR-код. Перепроверять данные получателя или вбивать его номер телефона не требуется – его банк и номер заранее указаны. Переводы друзьям, сборы на школьные нужды или ко Дню рождения станут еще быстрее и удобнее».