«Т-Банк» и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии

«Т-Банк» и «Магнит» первыми на российском рынке запустили пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста через Единую биометрическую систему. Проект реализуется совместно с Центром биометрических технологий и Минцифры России и станет новым этапом развития дистанционной торговли товарами с возрастными ограничениями. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Подтверждение возраста по биометрии — это технологичная альтернатива предъявлению паспорта или водительских прав, исключающая возможность продажи товаров с ограничением возраста несовершеннолетним. Сейчас это единственный нормативно закрепленный способ идентификации покупателя при дистанционной продаже энергетических напитков.

По завершении пилота с энергетическими напитками и подтверждения технологической готовности процесса, в 2026 г., «Т-Банк» совместно с другими партнерами планирует расширить число товарных категорий, при покупке которых можно будет подтвердить возраст по биометрии.

Новая функция уже доступна в сервисе «Супермаркеты» в разделе «Город» мобильного приложения «Т-Банка». Чтобы им воспользоваться, необходимо предварительно зарегистрировать биометрию. Сделать это можно назначив встречу с представителем «Т-Банка» в удобном месте, в отделении других банков или через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия». При первом онлайн-заказе с использованием биометрии понадобится выдать согласие на обработку данных.

Как приобрести энергетики в «Магните» через сервис «Супермаркеты» в мобильном приложении «Т-Банка»: добавить понравившиеся товары в корзину и перейти к оформлению заказа; посмотреть в камеру телефона для подтверждения личности и оформления заказа; когда курьер приедет, нажать на кнопку «Получить заказ» в мобильном приложении; поднести свой телефон к телефону курьера для подтверждения нахождения рядом с курьером; повторно подтвердить возраст по биометрии и получить заказ.

Татьяна Скворцова, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России: «Министерство разрабатывает различные цифровые продукты для подтверждения личности, одним из которых является Единая биометрическая система (ЕБС). Ее использование допускается только с согласия гражданина и направлено на повышение доступности государственных и иных услуг. ЕБС заменяет предъявление паспорта, а для дистанционного формата это единственный нормативно закрепленный способ идентификации. Биометрию нельзя украсть и забыть, что является преимуществом в повседневности, и ее применение теперь доступно в области розничной торговли. Сервис разработан специально для защиты несовершеннолетних от приобретения товаров с возрастным ограничением, исключая возможность заказа и получения товаров лицами моложе установленного законом возраста. Наличие биометрии в ЕБС открывает доступ не только к приобретению энергетиков, но и к другим сервисам, включая выпуск электронной подписи, оплату покупок, проход в метро, защиту аккаунта на портале «Госуслуги». Также рассматривается перспектива внедрения технологии применительно к реализации других товаров с возрастными ограничениями. Опыт продажи энергетических напитков по биометрии позволит оценить такую возможность и принять правильное решение».

Наталья Цай, директор направления биометрической идентификации Центра биометрических технологий: «Новый сервис — первый шаг к созданию действенного механизма реализации товаров с возрастными ограничениями в онлайне. Биометрия позволяет исключить человеческий фактор при взаимодействии с покупателем и провести проверку возраста в полном соответствии с требованиями законодательства. Рассчитываем, что пилотный проект докажет зрелость технологических решений и станет дополнительным стимулом к развитию сервисов онлайн-торговли».

Михаил Булатов, руководитель центра экосистемной идентификации «Т-Банка»: «Продажа товаров с возрастными ограничениями по биометрии — яркий пример того, как должны развиваться технологии, создавая принципиально новый клиентский опыт — быстрый и удобный. Кроме того, действенные механизмы проверки возраста в онлайне все еще не реализованы. Биометрические данные невозможно подделать или украсть, их нельзя забыть дома. Это обеспечит более высокую защиту и внесет весомый вклад в борьбу с незаконной продажей товаров с возрастными ограничениями».

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит»: «На кассах самообслуживания в магазинах мы уже активно внедряем решения для надежной идентификации возраста покупателей на основе биометрии и цифровых технологий. Эти решения позволяют исключить ошибки и влияние субъективных факторов при определении возраста и сделать покупку товаров с возрастными ограничениями быстрее и проще для совершеннолетних потребителей. На данный момент продажа энергетических напитков через онлайн-каналы законодательно допустима, но такой способ продажи столкнулся с проблемой проверки возраста покупателя. И мы рады, что нам удалось первыми в ретейле запустить сервис по верификации возраста с использованием биометрии в онлайне. Кроме того, в настоящее время мы заканчиваем работу над запуском аналогичного решения в собственном приложении».

Сервис доступен в мобильном приложении «Т-Банка» с версии 7.25.5 для Android.