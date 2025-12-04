«Т-Технологии» открыли второй ИТ-хаб в Казани

Группа «Т-Технологии» — материнская компания «Т-Банка» — расширила свое присутствие в Татарстане и открыла новый ИТ-хаб в Казани. Пространство площадью 1580,7 кв. м расположено в бизнес-центре класса А «Suvar Plaza» с видом на озеро Кабан. Первый казанский хаб открылся в 2017 г. и будет продолжать функционировать для ИТ-сотрудников «Т-Технологий». Новый хаб, площадь которого в 2,5 раза больше предыдущего, усилит присутствие компании в регионе и создаст возможности для расширения команд. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Самые многочисленные направления казанского ИТ-хаба — backend, аналитика, мобильная разработка и тестирование. Команды развивают ключевые продукты экосистемы «Т-Технологий» — решения для Т-Бизнеса, сервис «Шопинг», рекламную платформу, а также сервисы Statist — платформа для сбора продуктовой аналитики и телеметрии с мобильных и веб-приложений, и Enterly — платформа для проведения технических собеседований с лайвкодингом.

Хаб обустроен удобными зонами для работы и отдыха — есть медицинский кабинет, зоны отдыха с массажными креслами, игровая комната с кикером, настольным теннисом, аэрохоккеем и мини-гольфом.

Пространство адаптируется под разные форматы работы. Здесь есть стандартные рабочие места и столы с регулировкой высоты, зум-кабинки для звонков и переговорные с хорошей звукоизоляцией. Каждая из них названа в честь героев татарских сказок и отражает их характер: «Батыр» (в переводе с татарского — «богатырь», герой) создана для решительных обсуждений и смелых идей, а «Зилант» — в честь мифического дракона, символа Казани, — олицетворяет силу и дух города. Переговорные можно объединять в одно пространство — для стратегических сессий и встреч всей команды.

Оформление ИТ-хаба отсылает к местной культуре: в интерьере использованы татарские мотивы, орнаменты и граффити, вдохновленные символами гостеприимства и уважения к традициям региона.

Особое место занимает митапная «Шурале» — названная в честь лесного духа татарских сказок. Здесь проходят стратегические сессии, совместные встречи с командами из других городов и мероприятия для представителей казанского ИТ-сообщества — от опытных специалистов до начинающих.

«Т-Технологии» активно развивают образовательные инициативы и сотрудничество с региональным сообществом. Здесь проходят стажировки и проектные практикумы для студентов в рамках программы «Т-Академии», а для школьников действует кружок по алгоритмам и структурам данных.

Разработчики также проводят открытые лекции и экскурсии для старшеклассников — некоторые участники уже стали частью команды. Открытие второго хаба в Казани подразумевает рост проектных команд и открытие новых возможностей для специалистов региона и выпускников ведущих технических вузов Татарстана.

Вячеслав Цыганов, заместитель председателя правления: «Казань уже давно стала одной из технологических столиц России с активным ИТ-сообществом и сильными университетами. В Татарстане теперь работают три наших хаба — два в Казани и один в Иннополисе, и региональная ИТ-команда уже превышает 500 сотрудников. Мы сотрудничаем с Казанским федеральным университетом и другими вузами региона, проводим митапы и стажировки, чтобы помогать студентам делать первые шаги в профессии. Новый хаб позволит нам укрепить эти связи и дать еще больше возможностей специалистам реализовывать амбициозные проекты, не покидая родной город».