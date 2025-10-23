CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Делобанк: оплата по QR-коду популярнее всего в Москве, Петербурге и Новосибирской области

По данным Делобанка, за три квартала 2025 г. количество оплат по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) выросло на 278% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. от общего количества операций в торгово-сервисных предприятиях (ТСП). Об этом CNews сообщили представители Делобанка.

Также выросла общая сумма операций, совершенных через QR коды на 84,59%, при этом средний чек операции снизился с 2538 руб. до 1218 руб. (снижение на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.), что говорит о том, что QR-коды становятся предпочтительным способом оплаты для небольших повседневных покупок.

Оплата по QR-коду наиболее популярна среди жителей и гостей Москвы – рост количества совершенных операций на 245%, общая сумма операций также выросла на 52% к показателям 2024 г.. Средний чек совершенной операции у москвичей и гостей столицы в 2025 г. составил 1701 руб. Далее по популярности расположились Санкт-Петербург и Новосибирская область, заняв второе и третье место соответственно. В Северной столице также зафиксирован рост количества совершенных операций на 296%, общая сумма операций также выросла на 266%, средний чек операции – 1753 руб. В Новосибирской области количество операций выросло на 55% и общая сумма - на 76%, средний чек в 2025 году – 757 руб.

«Покупатели все чаще пользуются оплатой по QR-коду, и этот инструмент уже стал привычным и повседневным в использовании, – отметил Максим Световцев, директор Делобанка. – Оплата по смартфону через куайринг стала удобна как покупателям, так и бизнесу: для предпринимателей это весьма выгодный инструмент за счет низкой комиссии и удобства приема платежей».

Чаще всего оплату по QR-коду принимают предприятия розничной торговли: супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины, магазины у дома и другие - рост количества оплат по QR-коду за три квартала 2025 г. на 22%. По-прежнему в лидерах по сумме и количеству платежей - бытовые товары, туристические услуги, мебель и пр. Значительный рост по итогам трех кварталов 2025 г. показала ИT-сфера – рост на 327% по сравнению аналогичным периодом 2024 г.

Ранее аналитики банка уже проводили аналогичное исследование после внедрения Делобанком универсального QR-кода. Тогда было зафиксировано увеличение доли расчетов по СБП, и, как показывает текущая статистика, тренд на использование QR-кодов для оплаты продолжает набирать обороты.

