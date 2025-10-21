CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

MAR Consult: 4 из 10 россиян считают, что цифровой рубль ограничит финансовую свободу

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение к криптовалютам, в том числе к цифровому рублю, готовность их использовать и влияние на финансовую свободу. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-64 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в октябре 2025 г.

Только 4% респондентов постоянно используют цифровые валюты и 19% пробовали их несколько раз, остальные никогда не использовали, но 7% из них планируют попробовать. Среди женщин доля тех, кто никогда не использовал цифровые валюты выше, чем среди мужчин (72% против 58% у мужчин). Среди респондентов с доходом более 200 тыс. руб. в месяц 8% используют криптовалюты постоянно, что выше среднего. Однако даже в этой группе 59% никогда не пробовали цифровые валюты. Это указывает на низкий уровень проникновения криптовалют в повседневную жизнь россиян и ограниченную готовность к их использованию.

«Использование цифровых валют в России остается нишевым явлением. Это может быть связано как с недоверием к такого рода финансовым инструментам, так и, в принципе, их необходимостью для населения», – сказал Александр Новиков, директор по исследованиям MAR Consult.

Две трети (65%) россиян имеют представление о цифровом рубле в той или иной степени, треть (31%) – практически ничего не знают. 4% затруднились ответить. Наибольшее количество хорошо осведомленных о цифровом рубле среди молодежи (19%), в остальных возрастных группах менее 10%.

Треть (36%) респондентов заявили, что надежным источником информации о цифровом рубле, они считают официальные публикации Центробанка России, 14% указали на банковские сайты и приложения, 12% назвали новостные издания и телевидение, 8% рекомендации друзей и знакомых, 6% социальные сети и форумы. 24% затруднились ответить. Что интересно, обычно «сарафанному радио» доверяют больше, чем другим источникам информации при выборе товаров и услуг, однако, что касается, цифрового рубля на рекомендации от друзей и знакомых опираются всего 8%.

После введения в оборот цифрового рубля десятая часть (11%) опрошенных сразу планировала его использовать и еще половина (46%) планировали попробовать позже. Четверть (24%) не планируют его использовать. 8% сообщили, что это зависит от удобства. 12% затруднились ответить.      

Среди основных мотивов использования цифрового рубля: защита от мошенничества (25%), удобство оплаты повседневных нужд (15%), экономия на банковских услугах (13%), налоговые льготы или субсидии (10%), перспектива инвестирования в новую валюту (7%), желание быть в тренде технологий (5%). Пятую часть (19%) населения ничто не сможет мотивировать использовать цифровой рубль. 5% затруднились назвать.

Цели введения цифрового рубля

По мнению почти половины опрошенных (47%) основная цель введения цифрового рубля – это контроль за движением денежных средств органами власти, четверть (26%) уверена, что крипторубль повысит безопасность транзакций. Еще четверть (25%) считает, что это требование современной финансовой системы. Пятая часть (22%) полагает, что целью является удобство для пользователей, причем больше остальных эту цель указали высокообеспеченные люди (с доходом более 200 тыс. рубю на семью). 18% назвали снижение издержек банков и бизнеса.

Мужчины чаще указывают на контроль властей (57% против 37% у женщин) и на повышение безопасности транзакций (35% против 17%). Пожилые (55–65 лет) чаще других возрастных групп указывают на контроль властей (61%).

«Основная цель введения цифрового рубля воспринимается скорее как контроль за финансами, нежели обеспечение безопасности транзакций и удобства пользователей. Такое восприятие может свидетельствовать о недостаточном доверии к государственным инициативам», – сказал Александр Новиков.

Цифровая безопасность

Уверенность в безопасности цифрового рубля в целом низкая. Только треть (36%) россиян в той или иной степени уверены в безопасности использования цифрового рубля. Почти половина (46%) респондентов имеют серьезные сомнения или совсем не доверяют. 7% считают, что доверие зависит от того, как будет реализована система, и 11% затруднились оценить безопасность.

Наибольшие опасения у респондентов вызывают потенциальные технические неполадки (43%), хакерские атаки и утечки данных (39%), вмешательство властей в личные финансы (38%).

Финансовая свобода

Значительная часть респондентов опасается ограничения финансовой свободы, так 41% опрошенных уверены, что введение цифрового рубля в той или иной степени ограничит финансовую свободу, треть (30%) уверена, что все останется без изменений, и только 7% считают, что может положительно повлиять на финансовую независимость, причем таких совсем нет в группе с доходом 70-100 тыс. руб. на семью. 22% затруднились оценить влияние.

С другой стороны, есть и преимущества цифрового рубля по мнению респондентов: быстрота платежей и переводов(40%), прозрачность финансовой системы (26%), простота использования (26%), экономия на комиссиях банков (25%), безопасность операций (22%), мгновенные возвраты средств (17%).        

Инфраструктуры поддержки

Больше половины (57%) опрошенных считают необходимым создание специальной инфраструктуры поддержки пользователей цифрового рубля (среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет таких 84%), в том числе 17% из них считают, что уже надо срочно этим заниматься. Пятая часть (20%) респондентов не видит необходимости в такой инфраструктуре. 23% затруднились.

4 из 10 респондентов (39%) добровольно не готовы делиться информацией о своих операциях, если Центробанк создаст инструмент мониторинга финансов, а половина (47%) готовы поделиться. 14% затруднились ответить. Высокообеспеченные (с доходом более 201 тыс. руб.) чаще готовы делиться, так как поддерживают прозрачность (31%), тогда как люди с низким доходом (менее 40 тыс. руб.) чаще отказываются (50%).

Александр Новиков: «Финансовым регуляторам страны необходимо повышать уровень доверия граждан к своим инициативам, включая доверие к введению цифрового рубля. Здесь важно, прежде всего, повышение осведомленности о мерах безопасности и четкое разъяснение других преимуществ цифрового рубля, так, чтобы нивелировать барьер возможного ограничения финансовой свободы после повсеместного внедрения цифровой валюты».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары

Стали известны победители «Киберарена GISDays»

Киберполиция предупредила россиян о мошеннической схеме с переводом денег на банковскую карту

ПСБ создал в Финуниверситете площадку для цифровых проектов студентов

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще