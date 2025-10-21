MAR Consult: 4 из 10 россиян считают, что цифровой рубль ограничит финансовую свободу

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение к криптовалютам, в том числе к цифровому рублю, готовность их использовать и влияние на финансовую свободу. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-64 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в октябре 2025 г.

Только 4% респондентов постоянно используют цифровые валюты и 19% пробовали их несколько раз, остальные никогда не использовали, но 7% из них планируют попробовать. Среди женщин доля тех, кто никогда не использовал цифровые валюты выше, чем среди мужчин (72% против 58% у мужчин). Среди респондентов с доходом более 200 тыс. руб. в месяц 8% используют криптовалюты постоянно, что выше среднего. Однако даже в этой группе 59% никогда не пробовали цифровые валюты. Это указывает на низкий уровень проникновения криптовалют в повседневную жизнь россиян и ограниченную готовность к их использованию.

«Использование цифровых валют в России остается нишевым явлением. Это может быть связано как с недоверием к такого рода финансовым инструментам, так и, в принципе, их необходимостью для населения», – сказал Александр Новиков, директор по исследованиям MAR Consult.

Две трети (65%) россиян имеют представление о цифровом рубле в той или иной степени, треть (31%) – практически ничего не знают. 4% затруднились ответить. Наибольшее количество хорошо осведомленных о цифровом рубле среди молодежи (19%), в остальных возрастных группах менее 10%.

Треть (36%) респондентов заявили, что надежным источником информации о цифровом рубле, они считают официальные публикации Центробанка России, 14% указали на банковские сайты и приложения, 12% назвали новостные издания и телевидение, 8% рекомендации друзей и знакомых, 6% социальные сети и форумы. 24% затруднились ответить. Что интересно, обычно «сарафанному радио» доверяют больше, чем другим источникам информации при выборе товаров и услуг, однако, что касается, цифрового рубля на рекомендации от друзей и знакомых опираются всего 8%.

После введения в оборот цифрового рубля десятая часть (11%) опрошенных сразу планировала его использовать и еще половина (46%) планировали попробовать позже. Четверть (24%) не планируют его использовать. 8% сообщили, что это зависит от удобства. 12% затруднились ответить.

Среди основных мотивов использования цифрового рубля: защита от мошенничества (25%), удобство оплаты повседневных нужд (15%), экономия на банковских услугах (13%), налоговые льготы или субсидии (10%), перспектива инвестирования в новую валюту (7%), желание быть в тренде технологий (5%). Пятую часть (19%) населения ничто не сможет мотивировать использовать цифровой рубль. 5% затруднились назвать.

Цели введения цифрового рубля

По мнению почти половины опрошенных (47%) основная цель введения цифрового рубля – это контроль за движением денежных средств органами власти, четверть (26%) уверена, что крипторубль повысит безопасность транзакций. Еще четверть (25%) считает, что это требование современной финансовой системы. Пятая часть (22%) полагает, что целью является удобство для пользователей, причем больше остальных эту цель указали высокообеспеченные люди (с доходом более 200 тыс. рубю на семью). 18% назвали снижение издержек банков и бизнеса.

Мужчины чаще указывают на контроль властей (57% против 37% у женщин) и на повышение безопасности транзакций (35% против 17%). Пожилые (55–65 лет) чаще других возрастных групп указывают на контроль властей (61%).

«Основная цель введения цифрового рубля воспринимается скорее как контроль за финансами, нежели обеспечение безопасности транзакций и удобства пользователей. Такое восприятие может свидетельствовать о недостаточном доверии к государственным инициативам», – сказал Александр Новиков.

Цифровая безопасность

Уверенность в безопасности цифрового рубля в целом низкая. Только треть (36%) россиян в той или иной степени уверены в безопасности использования цифрового рубля. Почти половина (46%) респондентов имеют серьезные сомнения или совсем не доверяют. 7% считают, что доверие зависит от того, как будет реализована система, и 11% затруднились оценить безопасность.

Наибольшие опасения у респондентов вызывают потенциальные технические неполадки (43%), хакерские атаки и утечки данных (39%), вмешательство властей в личные финансы (38%).

Финансовая свобода

Значительная часть респондентов опасается ограничения финансовой свободы, так 41% опрошенных уверены, что введение цифрового рубля в той или иной степени ограничит финансовую свободу, треть (30%) уверена, что все останется без изменений, и только 7% считают, что может положительно повлиять на финансовую независимость, причем таких совсем нет в группе с доходом 70-100 тыс. руб. на семью. 22% затруднились оценить влияние.

С другой стороны, есть и преимущества цифрового рубля по мнению респондентов: быстрота платежей и переводов(40%), прозрачность финансовой системы (26%), простота использования (26%), экономия на комиссиях банков (25%), безопасность операций (22%), мгновенные возвраты средств (17%).

Инфраструктуры поддержки

Больше половины (57%) опрошенных считают необходимым создание специальной инфраструктуры поддержки пользователей цифрового рубля (среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет таких 84%), в том числе 17% из них считают, что уже надо срочно этим заниматься. Пятая часть (20%) респондентов не видит необходимости в такой инфраструктуре. 23% затруднились.

4 из 10 респондентов (39%) добровольно не готовы делиться информацией о своих операциях, если Центробанк создаст инструмент мониторинга финансов, а половина (47%) готовы поделиться. 14% затруднились ответить. Высокообеспеченные (с доходом более 201 тыс. руб.) чаще готовы делиться, так как поддерживают прозрачность (31%), тогда как люди с низким доходом (менее 40 тыс. руб.) чаще отказываются (50%).

Александр Новиков: «Финансовым регуляторам страны необходимо повышать уровень доверия граждан к своим инициативам, включая доверие к введению цифрового рубля. Здесь важно, прежде всего, повышение осведомленности о мерах безопасности и четкое разъяснение других преимуществ цифрового рубля, так, чтобы нивелировать барьер возможного ограничения финансовой свободы после повсеместного внедрения цифровой валюты».