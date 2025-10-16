«МТС Банк» и Artix расширяют возможности оплаты цифровым рублем в торговых точках

ПАО «МТС-Банк» совместно с разработчиком кассовых решений компанией Artix представили интеграцию оплаты цифровым рублем в кассовое программное обеспечение Artix. Решение позволит подключить более 60 тыс. классических касс и касс самообслуживания по всей России к оплате цифровым рублем. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Новая функция предоставит покупателям возможность оплачивать товары цифровым рублем на классических кассах и кассах самообслуживания — быстро, безопасно и без физических банковских карт. Для совершения покупки достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения «МТС Деньги» через виджет «Цифровой рубль» и подтвердить операцию.

Пилот реализован в рамках партнерства компаний и направлен на развитие инновационных технологий в финансовом секторе и автоматизации торговли. Интеграция цифрового рубля в кассовое ПО Artix демонстрирует, как новая форма национальной валюты может органично встраиваться в существующую инфраструктуру ритейла без существенных изменений в бизнес-процессах.

Использование цифрового рубля повышает прозрачность транзакций, снижает издержки и создает новые условия для развития безналичных платежей. Для покупателей это шаг к более удобному и безопасному шопингу, где выбор способа оплаты становится максимально гибким.

Для торговых сетей это возможность оперативно добавить современный способ оплаты, соответствующий актуальным тенденциям и государственным инициативам по цифровизации экономики.

Совместное решение Artix и «МТС Банка» стало одним из первых полнофункциональных примеров применения национальной цифровой валюты в реальном торговом сценарии и важным этапом в развитии отечественной платежной экосистемы, открывая для розничной торговли новые возможности и задавая вектор развития платежной инфраструктуры в России.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным денежным средствам на платформе Банка России.