ИИ-помощник «Катюша» от ПСБ в восемь раз ускорил решение вопросов клиентов за счет технологии RAG

ПСБ первым на рынке применил технологию RAG (Retrieval Augmented Generation) при генерации ответов в чат-боте для бизнес-клиентов. Теперь средняя скорость решения вопросов клиентов в ИИ-помощнике «Катюша» в восемь раз быстрее, чем в стандартном сценарном боте.

Сценарный бот для ответа юрлицам задавал уточняющие вопросы, а затем выдавал ответ, прописанный в сценариях. При этом ИИ-помощнику с технологией RAG не требуется направлять клиентам дополнительные вопросы. При генерации текста в ответ на запрос пользователя такой чат-бот обращается к различным источникам, находя информацию в базах знаний и релевантных документах банка. Он оперативно анализирует данные и формирует наиболее полный и естественный ответ, адаптируя найденную информацию под контекст вопроса клиента.

База знаний, на которую опирается технология RAG, обновляется в реальном времени, что позволяет учитывать актуальные изменения.

«Применение технологии RAG — одна из значимых вех в стратегии внедрения генеративного искусственного интеллекта в процессы ПСБ. Она позволяет за считанные секунды формировать исчерпывающие ответы на любые вопросы, связанные с банковским обслуживанием наших клиентов малого и среднего бизнеса. За счет высокой точности и качества ответов чат-бот с технологией RAG повышает автоматизацию обработки вопросов пользователей: после масштабирования технологии на все тематики мы прогнозируем роста втоматизации практически на 10%», — отметил Дмитрий Шенберг, заместитель директора департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ.

