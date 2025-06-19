«СберУниверситет» заключил партнерское соглашение с Корпоративным университетом Санкт-Петербурга

«СберУниверситет» и Корпоративный университет Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в осуществлении образовательной деятельности. Свои подписи на документе поставили Наталья Осипчук, генеральный директор АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», и Эльвира Ребко, директор Корпоративного университета Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сотрудничество подразумевает реализацию совместных образовательных мероприятий, исследование современных тенденций в сфере дополнительного образования взрослых, организацию профильных событий: конференций, форумов, круглых столов. «СберУниверситет» как провайдер новаций и учебных решений дополнит образовательные направления, уже реализуемые Корпоративным университетом Санкт-Петербурга. Специфика сотрудничества будет заключатся в объединении экспертиз «СберУниверситета» и «КорпУСа» в развитии государственных и муниципальных служащих.

Наталья Осипчук, генеральный директор «СберУниверситета»: «Подписанное соглашение даст начало успешному взаимодействию в сфере образовательных и исследовательских проектов. У «СберУниверситета» есть большой опыт и знания в области цифровой трансформации, которые мы передаём нашим партнерам. Первым вектором нашего сотрудничества станет создание образовательных решений по цифровизации и искусственному интеллекту для государственных и муниципальных служащих Санкт-Петербурга».

Эльвира Ребко, директор «КорпУСа» Петербурга: «Для нас крайне важно, чтобы программы «КорпУСа» Петербурга были точным и полезным инструментом как для достижения целей самих слушателей, так и для решений по развитию города, реализуемых через наши образовательные продукты. Уверена, партнерство со «СберУниверситетом» позволит глубже проработать актуальные темы, будет способствовать развитию образования взрослых не только в Петербурге, но и в стране, а также усилит уже действующие практики за счет новых подходов».