CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Юрлица и ИП могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес»

Теперь юрлица и индивидуальные предприниматели могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Депозиты в «СберБизнесе» в индийских рупиях — отличный инструмент для компаний, которые сотрудничают с Индией или стремятся диверсифицировать валютные риски. Ставка рассчитывается автоматически и зависит от суммы и срока размещения ― до 5,25% годовых. Сделка оформляется без участия клиентского менеджера, что очень быстро и удобно».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Десятки российских регионов испытывают проблемы с интернетом, некоторые почти неделю

Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

Российские компании - разработчики ПО атакованы через почтовый сервер Microsoft Exchange

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще