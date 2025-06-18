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«СберБизнес» запустит сервис автопополнения «Копилка» для налоговых выплат и зарплат

В интернет-банке «СберБизнес» появится сервис, который помогает предпринимателям копить средства на регулярные платежи.

Новый сервис позволит автоматически отчислять на отдельный депозитный счёт фиксированный процент со всех поступлений. Оптимальный процент пользователь устанавливает сам, исходя из целей бизнеса и планируемых расходов.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Клиенты попросили нас создать в интернет-банке «СберБизнес» специальную копилку, куда автоматически откладываются средства компании. Этот инструмент помогает накопить на выплату зарплаты, уплату налогов, закупку сырья и другие цели. Главным отличием нашей «Копилки» будут рекомендации на базе искусственного интеллекта. Сервис подскажет, как лучше управлять финансами и даст прогноз предстоящих расходов».

В скором времени сервис станет доступен 3 млн пользователей интернет-банка «СберБизнес».

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