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«Сбер» и «Контур» планируют совместно развивать цифровые сервисы

«Сбер» и «Контур» договорились о стратегическом сотрудничестве в развитии цифровых сервисов. Соглашение подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка, сказал: «Совершенствуя наши сервисы, мы даём предпринимателям возможность работать быстрее, эффективнее и сосредоточиться на развитии своего дела, а не на бумажной рутине. Это наш вклад в конкурентоспособность российского бизнеса».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», отметил: «Мы объединяем наш опыт, чтобы обеспечивать технологическое развитие деловой инфраструктуры. Электронный документооборот и автоматизация — это не только инструменты оптимизации, это основа прозрачного, устойчивого бизнеса, который способен быстро адаптироваться».

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