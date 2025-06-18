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Россияне обратились к ИИ-помощнику по здоровью более 120 тысяч раз

Россияне обратились к ИИ-помощнику по здоровью более 120 тыс. раз. ИИ-помощник в мобильном приложении «СберЗдоровья» — первый в России инструмент на основе искусственного интеллекта, который обеспечивает комплексный подход к здоровью. Он умеет на основе симптомов составлять индивидуальный план обследования пациента, включающий лабораторные исследования и подбор врача релевантной специальности. Среди полезных навыков — проверка совместимости нерецептурных лекарств, подбор их аналогов и предупреждение о побочных эффектах. Об этом CNews сообщили представители «СберЗдоровья».

ИИ-помощник также помогает в поддержании здоровья и осознанного отношения к нему. Например, он может давать советы по профилактике различных состояний организма, персональные рекомендации по питанию и тренировкам.

Денис Швецов, генеральный директор медицинской компании «СберЗдоровье»: «Мы понимаем, что людям важно «здесь и сейчас» получать достоверные ответы на вопросы, связанные со здоровьем, поэтому внедрили ИИ-помощника в свой сервис. Всего за полгода им воспользовались более 120 тыс. раз, что демонстрирует высокий интерес со стороны пользователей к решению на базе ИИ, направленному на здоровьесбережение».

ИИ-помощник разработан на основе нейросетевой модели Сбербанка GigaChat, которая успешно сдала экзамены в ведущих медицинских ВУЗах по шести направлениям: «Лечебное дело», «Кардиология», «Педиатрия», «Неврология», «Гастроэнтерология» и «Ревматология».

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