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ИИ-помощник по здоровью Сбербанка даст персональные рекомендации и разъяснения

ИИ-помощник в приложении «СберЗдоровье» освоил новые навыки: теперь он может подсказать, какие анализы нужно сдать, какие обследования пройти и к какому врачу обратиться. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Искусственный интеллект анализирует жалобы и симптомы, предлагает конкретный план действий и объясняет, почему он дал именно такие советы. Персональные рекомендации сохраняются в электронной медицинской карте, чтобы врач мог их увидеть. Кроме того, ИИ-помощник отвечает на вопросы о здоровье, поясняет медицинские термины, интерпретирует результаты анализов, составляет план питания и тренировок. Он также находит инструкции к лекарствам, подбирает их аналоги, предупреждает о побочных эффектах и возможной несовместимости препаратов.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Развитие цифровых технологий в медицине — это прежде всего забота о людях. Мы работаем, чтобы повысить продолжительность и качество жизни каждого человека. ИИ-помощник в приложении «СберЗдоровье» экономит время, помогает осознанно и системно заботиться о своем здоровье. При этом он не заменяет врача, не ставит диагнозы и не назначает медикаменты — это может делать только специалист».

Попробовать новый функционал может любой пользователь «СберЗдоровья». Базовый навык составления персональных рекомендаций — бесплатный. А расширенная консультация с ответами на вопросы по здоровью доступна по подписке.

О начале работы ИИ-помощника по здоровью Сбербанк объявил в декабре 2024 г. Технологию разработали ученые института AIRI и компания «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) на базе нейросетевой модели Сбербанка GigaChat. С момента запуска помощником воспользовались более 120 тыс. раз.

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