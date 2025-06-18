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Бизнес получил возможность инвестировать в облигации онлайн

Сбербанк упростил для бизнеса доступ к облигациям. Теперь компании могут покупать и продавать их онлайн через интернет-банк «СберБизнес» — достаточно иметь брокерский счет. Новый функционал дает широкому кругу компаний возможность вложить средства в консервативный инструмент. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы видим, что интерес бизнеса к инвестиционным инструментам растет. За первые пять месяцев 2025 г. количество активных брокерских счетов в Сбере выросло более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а число сделок РЕПО для размещения краткосрочной ликвидности увеличилось более чем в четыре раза за тот же период. Мы приняли решение расширить линейку инструментов и вывели в "СберБизнес" возможность покупки и продажи облигаций. В зависимости от горизонта инвестирования, бизнес может выбрать бумагу, которая соответствует его целям. Весь процесс — от открытия брокерского счета и размещения средств до вывода денег — целиком происходит в "цифре"».

Доступны облигации с фиксированным и плавающим купоном, что позволяет подобрать оптимальный инструмент исходя из инвестиционных целей и предпочтений: зафиксировать высокую доходность на срок обращения облигации; получать регулярный прогнозируемый доход в виде купонов, которые автоматически зачисляются на брокерский счет компании; получать финансирование от банка на гибких условиях под «обеспечение» облигаций через сделки прямого РЕПО; диверсифицировать портфель и иметь возможность получать прогнозируемый доход выше, чем по классическим банковским инструментам; создавать долгосрочные резервы.

Чтобы приобрести облигации, достаточно, имея брокерский счет, зайти во вкладку «Инвестиции» в «СберБизнесе» и в витрине выбрать нужную бумагу.

Брокерский счет в Сбербанке открывает доступ к сделкам РЕПО, акциям, облигациям и другим рыночным инструментам и становится одним из базовых банковских сервисов для гибкого управления денежными средствами компании.

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