Модульбанк выпустил онлайн-кассу нового поколения

Модульбанк запустил «Модулькассу» нового поколения «MSPOS-Т-Ф», объединяющую функции платежного терминала, кассы и мобильного POS. Касса позволит предпринимателям быстрее обрабатывать платежи и управлять продажами как в торговых точках, так и на выездных мероприятиях. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

«Модулькасса MSPOS-Т-Ф» принимает безналичные платежи любыми способами — по карте, смартфону или QR-коду. У нее универсальный формат — стационарная и мобильная касса с 10-дюймовым экраном и легким корпусом. Новая «Модулькасса» мгновенно обрабатывает транзакции за счет шестиядерного процессора и большого объема памяти. Она поддерживает работу через Wi-Fi и мобильный интернет, что позволяет обслуживать клиентов в помещении или на улице.

«Сегодня предприниматели ждут от кассы не просто фискальной функции, а полноценной помощи в продажах: гибкости, высокой скорости и готовности к любым сценариям. Наша новая «Модулькасса» отвечает потребностям современного бизнеса, от кофейни на углу до мобильного фудтрака», — сказала Анастасия Косенкова, директор «Модулькассы», управляющий директор Модульбанка.