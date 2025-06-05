Сбербанк и «Бюро 1440» договорились о совместном развитии новых цифровых сервисов на базе спутниковой связи

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и генеральный директор «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») Алексей Шелобков подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны зафиксировали перечень и последовательность действий в целях тестирования и развития цифровых сервисов на базе спутниковой связи нового поколения на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Реализация соглашения повысит качество цифровых сервисов, ускорит внедрение инноваций в ключевых отраслях экономики и поможет развивать цифровую инфраструктуру будущего страны.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Спутниковые технологии быстро прогрессируют, обеспечивая подключение удаленных районов, улучшение геопозиционирования и расширение возможностей телематики. Основной нашей совместной задачей будет проверка и настройка спутниковых технологий связи партнера, чтобы они хорошо работали в технологическом стеке «Сбера». Будем тестировать оборудование и сети партнера на наших объектах, чтобы подобрать лучшие варианты использования для текущих и будущих потребностей в связи как для бизнеса, так и для жителей страны».

Алексей Шелобков, генеральный директор «Бюро 1440»: «Связь нового поколения на базе низкоорбитальной группировки позволит трансформировать операционные процессы практически в любой сфере и откроет принципиально новые возможности для качественной перестройки бизнеса. Новые цифровые каналы, видеоаналитика 24/7, автоматизация логистики, интеграция отдаленных подразделений в общую экосистему - компании, первыми внедрившие в свою инфраструктуру современные спутниковые сервисы, смогут совершить технологический скачок раньше других и будут задавать темп рынку. Сейчас вместе с партнером мы намерены разработать востребованные ИТ-решения, которые станут локомотивом цифровизации всей отрасли и смежных областей. Результат – ускоренное развитие экономики страны, улучшение сервисов для населения и предприятий».