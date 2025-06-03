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«ФосАгро» расширяет масштабы цифровой трансформации при поддержке Сбербанка

Сбербанк и АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали управляющий директор – руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев и заместитель генерального директора АО «Апатит» по информационным технологиям Денис Новиков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк продолжает помогать АО «Апатит» проводить цифровую трансформацию бизнеса и расширяет ее направления. Планируется разработать решения на основе искусственного интеллекта по распознаванию и генерации речи, обработке больших массивов неструктурированной информации, генерации документов, анализу видеопотока. В дальнейшем эти решения будут интегрированы в бизнес-процессы компании.

Андрей Дмитриев, управляющий директор – руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «Более 3000 разных компаний страны уже проходят цифровую трансформацию со «Сбером», и АО «Апатит» в их числе. Внедрение технологий искусственного интеллекта и больших языковых моделей в бизнес-процессы горнодобывающих и химических предприятий способно кратно повысить их эффективность. На практике это означает снижение издержек для бизнеса и повышение качества товаров и услуг для потребителей. Вместе с АО «Апатит» мы проанализируем деятельность компании, выявим ключевые участки для автоматизации и интегрируем профильные AI-решения, оптимальные для этого производства».

Денис Новиков, заместитель генерального директора АО «Апатит» по информационным технологиям: «В начале 2025 г. мы подписали со Сбербанком соглашение по развитию технологий искусственного интеллекта, в рамках которого продолжаем наше сотрудничество по улучшению эффективности бизнес-процессов за счет внедрения гибких языковых моделей. На наш взгляд, этот опыт оказался крайне востребованным и эффективным, поэтому мы решили идти дальше и расширить масштабы этой работы, включив туда также и образовательный модуль. Совместно со специалистами «Сбера» мы проведем стратегические сессии в различных регионах присутствия «ФосАгро», чтобы определить наиболее перспективные направления применения ИИ-сервисов».

«ФосАгро» уже применяет передовую разработку от партнера Сбербанка, группы ЦРТ ― мобильного голосового обходчика. В четырех регионах присутствия «ФосАгро» этот инструмент переводит речь в текст и помогает оформлять результаты осмотра вагонов при помощи голоса, сокращая время передачи данных о технических осмотрах более чем в пять раз. Использование возможностей генеративных нейросетей, включая GigaChat для бизнеса, позволяют обрабатывать большие объемы неструктурированной информации, создавать документы и анализировать видеоматериалы с соблюдением всех требований к защите конфиденциальных данных.

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