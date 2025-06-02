«Альфа-Капитал» упростил получение налоговых вычетов

Умение разбираться в налоговых вопросах играет важнейшую роль в управлении личными финансами, поэтому цифровые сервисы управляющей компании «Альфа-Капитал» сделали очередной шаг вперед, нацеленный на упрощение и прозрачность налоговой информации для инвесторов.

Новации заметно расширяют инвестиционные возможности клиентов — особенно при долгосрочных вложениях. При использовании обновленных сервисов даже сложные финансовые отчеты становятся понятны каждому.

Новация под номером один — «Налоговый дайджест по расчету НДФЛ». Представляя финансовые данные в лаконичной форме, он наглядно показывает клиенту, какие доходы тот получил за прошедший год и каким образом были рассчитаны соответствующие налоги. В дайджесте представлены исчерпывающие сведения — от налогового статуса клиента и его налоговой ставки до расчетов налоговых сумм и данных об инвестиционном вычете.

Скачать дайджест можно в мобильном приложении: нужно лишь зайти в раздел «Отчеты и справки, выбрать вкладку «Налоги» и перейти в «Налоговый дайджест».

«Налоговый дайджест — это инструмент, который делает сложные налоговые вопросы максимально понятными и прозрачными. Наша цель — помочь инвесторам легко ориентироваться в налоговых расчетах, экономить время и уверенно планировать финансовое будущее», — отметил Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Вторая новация в цифровых сервисах «Альфа-Капитал» связана с индивидуальными инвестиционными счетами третьего типа (ИИС-3). Теперь перейти на ИИС-3 можно всего в несколько кликов. По сравнению с предыдущими версиями ИИС-3 обладает и рядом других преимуществ.

Так, если в предыдущих типах счетов сумма ежегодных взносов была ограничена 1 млн руб., то в новой версии лимита нет. Также ИИС-3 позволяет ежегодно получать налоговый вычет на взносы и не платить НДФЛ с инвестиционного дохода до 30 млн руб. Наконец, в рамках ИИС-3 можно открывать до трех индивидуальных инвестсчетов одновременно.

«Наша задача — делать сложные финансовые инструменты простыми в использовании. Решение для быстрой смены ИИС старого типа на ИИС-3 позволяет в несколько кликов получить доступ к расширенным налоговым льготам. Убирая технические барьеры, мы помогаем каждому инвестору максимально использовать преимущества долгосрочных инвестиций», — пояснил Антон Граборов.

Третья новация — интерактивный налоговый калькулятор. Он предназначен для работы с ИИС-3 и доступен в мобильном приложении компании. Сервис позволяет наглядно оценить плюсы ИИС-3 с учетом различных параметров инвестирования и налоговых преимуществ.

«Мы разработали этот инструмент, чтобы дать инвесторам точное понимание, насколько существенны могут быть финансовые преимущества от использования ИИС-3. Калькулятор показывает конкретные цифры: итоговый доход с учетом всех налоговых льгот, сумму экономии на НДФЛ и размер максимального налогового вычета. Например, при инвестировании 5 млн руб. с ежегодным пополнением на сумму 500 тыс. руб. на протяжении пяти лет разница в доходности может составить более 20% в пользу ИИС-3 по сравнению с обычным инвестированием», — поясняет Антон Граборов.

Калькулятор интегрирован с основным цифровым сервисом компании и позволяет сразу перейти к подбору конкретных инвестиционных продуктов. В разделе «Все продукты» пользователям доступны различные стратегии инвестирования с использованием ИИС-3 — от потенциально высокодоходных инструментов до более консервативных стратегий. Новый сервис уже доступен всем клиентам «Альфа-Капитал» в мобильном приложении компании.

Новые решения связаны с повышенным интересом инвесторов к технологическим инвестиционным инструментам. В ответ на растущий спрос «Альфа-Капитал» планирует дальнейшее развитие цифровых сервисов.