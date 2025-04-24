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«Т-Бизнес» устанавливает терминалы нового поколения

«Т-Бизнес» начал устанавливать в розничных магазинах инновационные терминалы для приема оплаты любым способом с возможностью показа персонализированной рекламы покупателям.

Новые терминалы сочетают технологии приема платежей и маркетинговые возможности для бизнеса. Одной из главных инноваций является возможность использовать экран терминалов как поверхность для размещения персонализированной рекламы.

Возможности терминалов AF6 для розничного бизнеса

Терминал оснащен технологиями для приема платежей двумя способами: банковскими картами и по QR-коду через СБП. В течение года принимать оплату станет доступна опция оплаты по лицу.

Предприниматели могут использовать экран терминалов для демонстрации персонализированной рекламы и промо-акций. Это превращает каждую транзакцию в маркетинговую возможность, позволяет бизнесу взаимодействовать с целевой аудиторией и повышать ее вовлеченность.

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Т-Бизнес
«Т-Бизнес» устанавливает терминалы нового поколения

Интуитивное управление и простота в эксплуатации без необходимости в специализированном обучении сотрудников.

Универсальная совместимость с различными POS-системами.

Установкой терминалов и настройкой с кассой в точках продаж осуществляют квалифицированные инженеры.

Аренда и замена терминалов осуществляются бесплатно с учетом тарифных планов по торговому эквайрингу в «Т-Бизнесе».

Леонид Назаров, руководитель управления продуктов «Т-Бизнеса»: «Т-Банк предлагает розничному бизнесу терминалы нового поколения, которые упрощают прием платежей и открывают уникальные маркетинговые возможности для предпринимателей. Экран терминала можно использовать как рекламную площадку и взаимодействовать с аудиторией через персонализированные сообщения прямо в момент оплаты. То есть каждая транзакция превращается в еще один маркетинговый канал для роста бизнеса».

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