19 мая, в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России

Топ-менеджеры крупного бизнеса и госкорпораций обсудят как в условиях 2025 года эффективно развиваться, какую роль в этом играют платформы наблюдаемости и аналитики операционных данных и что за горизонтом — какие технологические тренды ближайшего будущего важно отслеживать уже сегодня.

В сессия лидеров-визионеров примут участие:

•Вячеслав Цыганов, заместитель председателя правления, руководитель департамента информационных технологий, «Т-банк»

•Павел Воронин, генеральный директор, МТС Web Services; первый вице-президент по технологиям, МТС

•Сергей Дунаев, генеральный директор, «Северсталь-инфоком»; директор по информационным технологиям, «Северсталь менеджмент»

•Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД

•Валерий Черепанов, заместитель директора по цифровизации, «Еврохим»

•Эльдар Шавалиев, генеральный директор, KAMAZ DIGITAL

Модератором выступит:

•Екатерина Кинякина, редактор отдела «Технологии и телекоммуникации», деловое издание «Ведомости»

В фокусе обсуждения:

•Увеличение операционной эффективности бизнеса за счет цифровых инноваций. Как перейти от мониторинга к сквозной наблюдаемости и предиктивному реагированию?

•Как обеспечить прозрачность инвестиций в ИT и не только, в том числе с помощью ИТ? Как верно рассчитать затраты с точностью до продукта, сервиса, команды? Сокращение операционных расходов благодаря интеллектуальному управлению данными.

•DevSecOps⁸. Симбиоз наблюдаемости и безопасности: производительность, позитивная трансформация пользовательского опыта и защита.

•Прогнозы на будущее: какие тренды стоит отслеживать? Нужно ли обсуждать переход к Observability 2.0 в текущих реалиях?

Регистрация на мероприятие уже открыта. CNews выступает информационным партнером T-Observability Day 2025.